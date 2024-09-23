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Haberler Galeri SON DAKİKA... İsrail-Hizbullah geriliminde kırmızı alarm! Lübnan halkına önce ‘Terk edin’ tehdidi ardından bomba: En az 182 ölü!
Giriş Tarihi: 23.09.2024 15:41 Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 16:07

SON DAKİKA... İsrail-Hizbullah geriliminde kırmızı alarm! Lübnan halkına önce ‘Terk edin’ tehdidi ardından bomba: En az 182 ölü!

Dünya nefesini tuttu İsrail-Hizbullah gerilimine kilitlendi. "Savaştan kaçının" çağrılarına rağmen iki ülke arasında tansiyon geçtiğimiz haftadan itibaren bir kez daha yükseldi. İsrail, bugün Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenlerken 300'den fazla hedefin vurulduğu belirtildi. Bir günde 182'den fazla kayıp veren Lübnan'dan ise ilginç bir iddia geldi. Buna göre İsrail Beyrut ve bazı bölgelerdeki vatandaşların telefonlarına "Bölgeyi derhal boşaltın" diyerek tehdit mesajları gönderdi. İsrail medyası ise gerilimi artıracak iddianın fitilini ateşledi: İsrail kara harekatına mı hazırlanıyor?

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SON DAKİKA... İsrail-Hizbullah geriliminde kırmızı alarm! Lübnan halkına önce ‘Terk edin’ tehdidi ardından bomba: En az 182 ölü!

Dünyanın gözü kulağı İsrail-Lübnan sınırındaydı. Geçtiğimiz haftadan itibaren yaşanan çatışmaların şiddeti iyice arttı. İsrail ordusunun hava saldırılarını yoğunlaştırması nedeniyle Lübnan'ın güneyinde özellikle sınır bölgelerine yakın yerleşimlerdeki halk ülkenin kuzeyine doğru kaçmak zorunda kaldı.

SON DAKİKA... İsrail-Hizbullah geriliminde kırmızı alarm! Lübnan halkına önce ‘Terk edin’ tehdidi ardından bomba: En az 182 ölü!

İSRAİL 300'DEN FAZLA HEDEFİ VURDU!

İsrail ordudan yapılan açıklamada, sabah saatlerinden bu yana düzenlenen hava saldırılarında Lübnan'ın güneyi ve doğusunda 300'den fazla "hedefin" vurulduğu vurgulandı. Saldırıların yanı sıra İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki sivillere, Hizbullah'a ait olduğunu iddia ettiği ev ve binaları boşaltma ve bunlardan uzak durma çağrısı yaptı. Evlerini terk etmek zorunda kalan Lübnanların araçlarla bölgeden ayrılmasının ardından kuzeye giden yollarda yoğun trafik oluştu.

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SON DAKİKA... İsrail-Hizbullah geriliminde kırmızı alarm! Lübnan halkına önce ‘Terk edin’ tehdidi ardından bomba: En az 182 ölü!

LÜBNAN SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLADI: CAN KAYBI 182'Yİ AŞTI!

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından sabah saatlerinden bu yana İsrail tarafından düzenlenen saldırılara ilişkin yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının en az 182, yaralı sayısının ise 727'den fazla olduğu ifade edildi. Açıklamada, öldürülenler arasında çocukların, kadınların ve sağlık görevlilerinin bulunduğu vurgulandı.

SON DAKİKA... İsrail-Hizbullah geriliminde kırmızı alarm! Lübnan halkına önce ‘Terk edin’ tehdidi ardından bomba: En az 182 ölü!

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden yapılan açıklamasa ise saldırıların devam edeceği belirtilerek, "IDF Karargahı Yeraltı Harekat Merkezi'nden Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine yönelik saldırıları onayladı. Bugüne kadar 300'den fazla Hizbullah hedefi vuruldu" denildi.

SON DAKİKA... İsrail-Hizbullah geriliminde kırmızı alarm! Lübnan halkına önce ‘Terk edin’ tehdidi ardından bomba: En az 182 ölü!

İSRAİL'DEN LÜBNANLILARIN TELEFONLARINA TEHDİT MESAJI!

İsrail, Lübnanlıların telefonlarına "bulundukları yerleri hemen boşaltmaları" konusunda uyarı mesajı yolladı. Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, Beyrut ve bazı bölgelerdeki vatandaşların telefonlarına İsrail'den uyarı mesajları geldiği belirtildi. Mesajlarda Lübnanlılara "Bulundukları yerleri derhal boşaltmaları" çağrısı yapılırken, bunun İsrail'in yürüttüğü psikolojik savaş çerçevesinde gerçekleştirildiği vurgulandı. Haberde ayrıca, Enformasyon Bakanı Ziyad el-Makari'nin ofisindeki telesekretere de "binanın boşaltılması" çağrısının bulunduğu bir mesaj geldiği bildirildi.

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