Giriş Tarihi: 23.09.2024 15:41
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024
16:07
SON DAKİKA... İsrail-Hizbullah geriliminde kırmızı alarm! Lübnan halkına önce ‘Terk edin’ tehdidi ardından bomba: En az 182 ölü!
Dünya nefesini tuttu İsrail-Hizbullah gerilimine kilitlendi. "Savaştan kaçının" çağrılarına rağmen iki ülke arasında tansiyon geçtiğimiz haftadan itibaren bir kez daha yükseldi. İsrail, bugün Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenlerken 300'den fazla hedefin vurulduğu belirtildi. Bir günde 182'den fazla kayıp veren Lübnan'dan ise ilginç bir iddia geldi. Buna göre İsrail Beyrut ve bazı bölgelerdeki vatandaşların telefonlarına "Bölgeyi derhal boşaltın" diyerek tehdit mesajları gönderdi. İsrail medyası ise gerilimi artıracak iddianın fitilini ateşledi: İsrail kara harekatına mı hazırlanıyor?