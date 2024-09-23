SON DAKİKA... İsrail-Hizbullah geriliminde kırmızı alarm! Lübnan halkına önce ‘Terk edin’ tehdidi ardından bomba: En az 182 ölü!

İSRAİL 300'DEN FAZLA HEDEFİ VURDU!

İsrail ordudan yapılan açıklamada, sabah saatlerinden bu yana düzenlenen hava saldırılarında Lübnan'ın güneyi ve doğusunda 300'den fazla "hedefin" vurulduğu vurgulandı. Saldırıların yanı sıra İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki sivillere, Hizbullah'a ait olduğunu iddia ettiği ev ve binaları boşaltma ve bunlardan uzak durma çağrısı yaptı. Evlerini terk etmek zorunda kalan Lübnanların araçlarla bölgeden ayrılmasının ardından kuzeye giden yollarda yoğun trafik oluştu.