İsrail katliama doymuyor: Filistinlilere ait toplu mezarlığı bombaladı!

İSRAİLLİ ESİRLERİN SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI

İsrail devlet televizyonu KAN, 15 Aralık 2023'te İsrail güçlerince, işgal ve abluka altındaki Gazze Şerid'nde "yanlışlıkla" öldürülen 3 İsrailli esirin "yardım çağrısı" yaptıkları ses kaydını yayınladı. KAN'da yayınlanan ses kaydında iki İsrailli esir, askerlere, "İmdat. Biz esiriz, kurtarın bizi. Biz merdivenin altındayız." diyerek sesleniyor. İsrail ordusunun ses kaydını üç İsrailli esirin bulunduğu yere gönderilen polis köpeğine bağlı bir GO kamerası aracılığıyla elde ettiği belirtilerek, polis köpeğinin de Filistinli direnişçiler tarafından öldürüldüğü ileri sürüldü.