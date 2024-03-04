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Haberler Galeri İsrail katliama doymuyor: Filistinlilere ait toplu mezarlığı bombaladı!
Giriş Tarihi: 04.03.2024 08:54 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 08:54

İsrail katliama doymuyor: Filistinlilere ait toplu mezarlığı bombaladı!

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Filistin'e ölüm yağdırdı. Yerleşim bölgeleri, hastaneler, okullar derken son olarak yardım konvoylarını hedef aldı. Yüzlerce masum sivilin hayatını kaybettiği saldırıya rağmen İsrail yine katliama doymadı. Bu kez de Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda daha önceki saldırılarda öldürülen yüzlerce Filistinlinin toplu olarak defnedildiği toplu mezarlığı hedef aldı. Yetkilikler, bombardımanın etkisiyle naaşların toprak altından çıktığını, sivil savunma ekiplerinin, naaşları yeniden defnetmek için yoğun çaba gösterdiğini açıkladı.

AA
İsrail katliama doymuyor: Filistinlilere ait toplu mezarlığı bombaladı!

İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda daha önceki saldırılarda öldürülen yüzlerce Filistinlinin toplu olarak defnedildiği bir mezarlığı bombaladı.

İsrail katliama doymuyor: Filistinlilere ait toplu mezarlığı bombaladı!

Gazze'nin kuzeyindeki Sivil Savunma Birimi Sorumlusu Ahmed el-Kahlut, İsrail'e ait savaş uçaklarının, Cibaliya Mülteci Kampı'nda daha önceki saldırılarda öldürülen yüzlerce Filistinlinin toplu olarak defnedildiği mezarlığa hava saldırısı düzenlendiğini söyledi. Kahlut, bombardımanın etkisiyle burada gömülü olan naaşların toprak altından çıktığını ifade ederek, sivil savunma ekiplerinin, naaşları yeniden defnetmek için yoğun çaba gösterdiğini bildirdi. Aylardır devam eden katliamda öldürülen binlerce insan için mezarlıklarda yer bulamayan Gazze halkı cenazelerini toplu mezarlara gömmek zorunda kalıyor.

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İsrail katliama doymuyor: Filistinlilere ait toplu mezarlığı bombaladı!

İSRAİLLİ ESİRLERİN SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI

İsrail devlet televizyonu KAN, 15 Aralık 2023'te İsrail güçlerince, işgal ve abluka altındaki Gazze Şerid'nde "yanlışlıkla" öldürülen 3 İsrailli esirin "yardım çağrısı" yaptıkları ses kaydını yayınladı. KAN'da yayınlanan ses kaydında iki İsrailli esir, askerlere, "İmdat. Biz esiriz, kurtarın bizi. Biz merdivenin altındayız." diyerek sesleniyor. İsrail ordusunun ses kaydını üç İsrailli esirin bulunduğu yere gönderilen polis köpeğine bağlı bir GO kamerası aracılığıyla elde ettiği belirtilerek, polis köpeğinin de Filistinli direnişçiler tarafından öldürüldüğü ileri sürüldü.

İsrail katliama doymuyor: Filistinlilere ait toplu mezarlığı bombaladı!

"YANLIŞLIKLA" 3 ESİRİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ DUYURMUŞTU

İsrail ordusundan, 15 Aralık'ta yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordu güçleri, Şucaiyye'deki çatışmalar sırasında 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla tehdit olarak tanımladı. Sonuç olarak askerler, onlara ateş açtı ve öldürüldüler" ifadelerine yer verilmişti. Olayın meydana geldiği bölgede yapılan arama ve kontrollerde "ölenlerin kimlikleri konusunda şüphelerin ortaya çıktığı" belirtilen açıklamada, bunun üzerine cesetlerin incelenmek üzere İsrail'e nakledildiği ve ardından cesetlerin, 3 İsrailli esire ait olduğunun doğrulandığı kaydedilmişti.

İsrail katliama doymuyor: Filistinlilere ait toplu mezarlığı bombaladı!

Ayrıntılı incelemenin ardından cesetlerin, 28 yaşındaki Yotam Haim ve 22 yaşındaki Samer Talalka ile daha sonra adı açıklanan 26 yaşındaki Alon Shamriz adlı esirlere ait olduğunun belirlendiği açıklanmıştı.

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