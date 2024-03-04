Giriş Tarihi: 04.03.2024 08:54
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
08:54
İsrail katliama doymuyor: Filistinlilere ait toplu mezarlığı bombaladı!
İsrail, 7 Ekim'den bu yana Filistin'e ölüm yağdırdı. Yerleşim bölgeleri, hastaneler, okullar derken son olarak yardım konvoylarını hedef aldı. Yüzlerce masum sivilin hayatını kaybettiği saldırıya rağmen İsrail yine katliama doymadı. Bu kez de Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda daha önceki saldırılarda öldürülen yüzlerce Filistinlinin toplu olarak defnedildiği toplu mezarlığı hedef aldı. Yetkilikler, bombardımanın etkisiyle naaşların toprak altından çıktığını, sivil savunma ekiplerinin, naaşları yeniden defnetmek için yoğun çaba gösterdiğini açıkladı.