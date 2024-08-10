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Haberler Galeri İsrail katliamına alçak yardım! ABD medyası duyurdu: Washington onayladı!
Giriş Tarihi: 10.08.2024 13:08 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 13:10

İsrail katliamına alçak yardım! ABD medyası duyurdu: Washington onayladı!

Son dakika haberleri: Gazze'de katliama tüm gücüyle devam eden İsrail ordusu, tüm ateşkes çağrılarına rağmen dün bir kez daha sivilleri vurdu. Gazze'de sivillerin sığındığı okula saldıran, 100'den fazla Filistinliyi öldüren İsrail'e ABD'den akılalmaz bir yardım geliyor. CNN'in açıkladığı haberin ardından İsrail'e sözde "kınama"da bulunan ABD hükümetinin ikiyüzlü tavrı bir kez daha açığa çıktı.

AA
İsrail katliamına alçak yardım! ABD medyası duyurdu: Washington onayladı!

Son dakika haberleri: Gazze katliamına ilk günden bu yana destek veren ABD hükümeti, artan uluslararası tepkilerin ardından geçtiğimiz aylarda sözde barışı sağlamak için harekete geçmişti.

İsrail katliamına alçak yardım! ABD medyası duyurdu: Washington onayladı!

Ateşkes planına uyulması için İsrail'e baskı yaptığını öne süren ABD hükümeti, aylardan bu yana sürdürdüğü ikiyüzlü tavrına bir yenisini daha ekledi. Amerikan CNN kanalı, ABD'nin Kongre'de aylar önce onaylanan silah ve askeri yardım paketi kapsamında İsrail'e 3,5 milyar dolarlık mali destekte bulunacağını belirtti.

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İsrail katliamına alçak yardım! ABD medyası duyurdu: Washington onayladı!

CNN'in konuya yakın yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, Kongre üyelerine, Washington yönetiminin İsrail'e askeri alanda harcaması için finansman sağlamaya hazırlandığını ifade etti.

İsrail katliamına alçak yardım! ABD medyası duyurdu: Washington onayladı!

3,5 milyar dolarlık mali desteğin nisanda Kongre'nin her iki kanadından da geçen yardım paketi kapsamında verileceğini kaydeden yetkililer, bu yardımın İsrail'e yakın zamanda tahsis edilmeyeceğini belirtti.

İsrail katliamına alçak yardım! ABD medyası duyurdu: Washington onayladı!

ABD Başkanı Joe Biden'ın nisanda imzaladığı pakette, yaklaşık 14 milyar dolar İsrail'e askeri destek sağlanması için ayrılırken, toplam 26 milyar dolar mali yardım tahsis ediliyor.

REKOR "YARDIM"LA SİVİLLER KATLEDİLİYOR

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) , Gazze'de sivillerin sığındığı bir okula hava saldırısı düzenledi. Yerel medyada yer alan haberlere göre 100'den fazla kişi hayatını kaybetti. IDF, bugün Gazze'nin Daraj bölgesinde bulunan El-Tabin okuluna hava saldırısı düzenledi. Yerel medyada yer alan haberlere göre sivillerin sığındığı okula düzenlenen saldırıda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti. IDF hava saldırısı ile ilgili olarak, "İsrail istihbaratına göre, üst düzey komutanlar da dahil olmak üzere yaklaşık 20 Hamas ve İslami Cihat militanı, El Tabaeen okulunda vurulan yerleşkeden faaliyet gösteriyordu ve burayı terörist saldırılar düzenlemek için kullanıyordu. Yerleşke ve içinde vurulan cami, aktif bir Hamas ve İslami Cihat askeri tesisi olarak hizmet ediyordu" ifadeleri kullanıldı.

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