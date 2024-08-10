İsrail katliamına alçak yardım! ABD medyası duyurdu: Washington onayladı!

ABD Başkanı Joe Biden'ın nisanda imzaladığı pakette, yaklaşık 14 milyar dolar İsrail'e askeri destek sağlanması için ayrılırken, toplam 26 milyar dolar mali yardım tahsis ediliyor.

REKOR "YARDIM"LA SİVİLLER KATLEDİLİYOR

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) , Gazze'de sivillerin sığındığı bir okula hava saldırısı düzenledi. Yerel medyada yer alan haberlere göre 100'den fazla kişi hayatını kaybetti. IDF, bugün Gazze'nin Daraj bölgesinde bulunan El-Tabin okuluna hava saldırısı düzenledi. Yerel medyada yer alan haberlere göre sivillerin sığındığı okula düzenlenen saldırıda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti. IDF hava saldırısı ile ilgili olarak, "İsrail istihbaratına göre, üst düzey komutanlar da dahil olmak üzere yaklaşık 20 Hamas ve İslami Cihat militanı, El Tabaeen okulunda vurulan yerleşkeden faaliyet gösteriyordu ve burayı terörist saldırılar düzenlemek için kullanıyordu. Yerleşke ve içinde vurulan cami, aktif bir Hamas ve İslami Cihat askeri tesisi olarak hizmet ediyordu" ifadeleri kullanıldı.