Giriş Tarihi: 10.08.2024 13:08
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024
13:10
İsrail katliamına alçak yardım! ABD medyası duyurdu: Washington onayladı!
Son dakika haberleri: Gazze'de katliama tüm gücüyle devam eden İsrail ordusu, tüm ateşkes çağrılarına rağmen dün bir kez daha sivilleri vurdu. Gazze'de sivillerin sığındığı okula saldıran, 100'den fazla Filistinliyi öldüren İsrail'e ABD'den akılalmaz bir yardım geliyor. CNN'in açıkladığı haberin ardından İsrail'e sözde "kınama"da bulunan ABD hükümetinin ikiyüzlü tavrı bir kez daha açığa çıktı.