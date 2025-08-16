Giriş Tarihi: 16.08.2025 06:52
Güncelleme Tarihi: 16.08.2025
06:52
İsrail medyası: Türkiye’nin Suriye’de sabrı tükeniyor
İsrail medyasında, Milli Savunma Bakanlığı'nın terör örgütü SDG hakkındaki açıklamaları ve Türkiye'nin Suriye ile askeri işbirliği muhtırası imzalaması geniş yankı uyandırdı. Jerusalem Post, "Türkiye, yeni anlaşma kapsamında Suriye'ye silah sistemleri ve teçhizat sağlayacak" başlıklı haberinde, "SDG'nin Suriye'ye entegrasyonunu öngören mart ayındaki anlaşmanın hayata geçirilememesinden dolayı Türkiye'nin sabrının giderek tükendiği" değerlendirmesinde bulundu.