Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İsrail medyası: Türkiye’nin Suriye’de sabrı tükeniyor
Giriş Tarihi: 16.08.2025 06:52 Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 06:52

İsrail medyası: Türkiye’nin Suriye’de sabrı tükeniyor

İsrail medyasında, Milli Savunma Bakanlığı'nın terör örgütü SDG hakkındaki açıklamaları ve Türkiye'nin Suriye ile askeri işbirliği muhtırası imzalaması geniş yankı uyandırdı. Jerusalem Post, "Türkiye, yeni anlaşma kapsamında Suriye'ye silah sistemleri ve teçhizat sağlayacak" başlıklı haberinde, "SDG'nin Suriye'ye entegrasyonunu öngören mart ayındaki anlaşmanın hayata geçirilememesinden dolayı Türkiye'nin sabrının giderek tükendiği" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail medyası: Türkiye’nin Suriye’de sabrı tükeniyor

Birleşmiş Milletler Suriye Soruşturma Komisyonu'nun yayınladığı bir raporda, Suriye'nin kıyı bölgesinde başlayan ve mart ayında bir dizi cinayetle sonuçlanan mezhep çatışmaları sırasında "bu tür saldırıları gerçekleştirmek için bir hükümet politikası veya talimatı olduğuna dair herhangi bir kanıt bulamadığı" ifade edildi.

İsrail medyası: Türkiye’nin Suriye’de sabrı tükeniyor

AŞİRETLER TOPLANDI
SURİYE'NİN Rakka iline bağlı Tel Abyad ilçesinde, Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde yer alan en büyük aşiretlerden Beggara aşireti, terör örgütü PKK/YPG'ye karşı mücadele başlattığını duyurdu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İsrail medyası: Türkiye’nin Suriye’de sabrı tükeniyor

Barış Pınarı Harekâtı ile PKK/YPG'den temizlenen Tel Abyad'da yaşayan Beggara aşiretine mensup yüzlerce genç, Fırat Nehri'nin doğusunu işgal eden terör örgütüne karşı mücadeleye hazır olduklarını duyurdu.

İsrail medyası: Türkiye’nin Suriye’de sabrı tükeniyor
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İsrail medyası: Türkiye’nin Suriye’de sabrı tükeniyor