İsrail medyası: Türkiye’nin Suriye’de sabrı tükeniyor

Birleşmiş Milletler Suriye Soruşturma Komisyonu'nun yayınladığı bir raporda, Suriye'nin kıyı bölgesinde başlayan ve mart ayında bir dizi cinayetle sonuçlanan mezhep çatışmaları sırasında "bu tür saldırıları gerçekleştirmek için bir hükümet politikası veya talimatı olduğuna dair herhangi bir kanıt bulamadığı" ifade edildi.