Giriş Tarihi: 15.04.2024 09:19
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024
09:20
İsrail savaş kabinesinde neler yaşandı? ABD medyası perde arkasını açıkladı: O telefonu beklediler!
Son dakika haberleri: İran'ın misillemesinin ardından gözlerin çevrildiği İsrail'de bu kez siyasi bir kaosun yaşandığı öne sürülüyor. İran'a karşılık verilip verilmeyeceği konusunda kararsızlık yaşayan savaş kabinesi, acil koduyla toplandı. Misillemeye yönelik henüz bir gelişme yaşanmazken ABD medyası, kabinede yaşananların perde arkasını anlattı.