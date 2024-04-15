İsrail savaş kabinesinde neler yaşandı? ABD medyası perde arkasını açıkladı: O telefonu beklediler!

KABİNEDE SALDIRI ANLAŞMAZLIĞI

Haberde, toplantıda İran'a karşılık verilmesinin gerekliliği konusunda mutabakat sağlandığı ancak, ABD ve uluslararası camianın baskılarını da göz ardı etmeden bunun nasıl ve ne zaman olacağı konusunda anlaşmazlık yaşandığı iddia edildi.