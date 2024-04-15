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Giriş Tarihi: 15.04.2024 09:19 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 09:20

İsrail savaş kabinesinde neler yaşandı? ABD medyası perde arkasını açıkladı: O telefonu beklediler!

Son dakika haberleri: İran'ın misillemesinin ardından gözlerin çevrildiği İsrail'de bu kez siyasi bir kaosun yaşandığı öne sürülüyor. İran'a karşılık verilip verilmeyeceği konusunda kararsızlık yaşayan savaş kabinesi, acil koduyla toplandı. Misillemeye yönelik henüz bir gelişme yaşanmazken ABD medyası, kabinede yaşananların perde arkasını anlattı.

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İsrail savaş kabinesinde neler yaşandı? ABD medyası perde arkasını açıkladı: O telefonu beklediler!

Son dakika haberleri: Orta Doğu'da savaşın fitilini ateşleyen İsrail, bu kez de had safhaya ulaşan İran çatışmalarıyla büyük bir sarsıntıya neden oldu. İsrail'in İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemesinin ardından İran'ın vereceği yanıt merak konusu olmuştu.

İsrail savaş kabinesinde neler yaşandı? ABD medyası perde arkasını açıkladı: O telefonu beklediler!

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuş, İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

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İsrail savaş kabinesinde neler yaşandı? ABD medyası perde arkasını açıkladı: O telefonu beklediler!

Korkutan gelişme geçtiğimiz gün yaşanmış, İran İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı. İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.

İsrail savaş kabinesinde neler yaşandı? ABD medyası perde arkasını açıkladı: O telefonu beklediler!

İran'ın misillemesinin ardından gözlerin çevrildiği İsrail'de gece saatlerinde kritik bir toplantı yapıldı. Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğünde toplanan savaş kabinesi, İran planını masaya yatırdı. İsrail Kanal 12 Televizyonu, İsrail Savaş Kabinesi'nin Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binasında gerçekleştirdiği ve İran'a verilecek yanıtın değerlendirildiği toplantıyla ilgili bilgi paylaştı.

İsrail savaş kabinesinde neler yaşandı? ABD medyası perde arkasını açıkladı: O telefonu beklediler!

KABİNEDE SALDIRI ANLAŞMAZLIĞI

Haberde, toplantıda İran'a karşılık verilmesinin gerekliliği konusunda mutabakat sağlandığı ancak, ABD ve uluslararası camianın baskılarını da göz ardı etmeden bunun nasıl ve ne zaman olacağı konusunda anlaşmazlık yaşandığı iddia edildi.

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