Giriş Tarihi: 15.04.2024 06:30
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024
06:33
İsrail yeni katliama zemin hazırlıyor! Katil Netanyahu'ya fırsat verildi
İran'ın önceden bildirilmiş drone ve füze saldırısı İsrail'e zarar vermedi. Refah'ta yeni katliama hazırlanan soykırımcı Netanyahu'ya geniş manevra alanı açıldı. İsrail, uluslararası toplumun dikkatini Gazze'deki katliamdan İran-İsrail çatışmasına çekme fırsatı yakaladı. Bunu Lahey'deki soykırım davasının etkisini de sınırlamak için kullanacak. Netanyahu şiddeti bir üst seviyeye taşıyabilir. SABAH Gazetesi yazarı Burhanettin Duran İran ile İsrail arasındaki gerilimi ele alan bir yazı kaleme aldı. İşte Duran'ın o yazısı...