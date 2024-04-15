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Haberler Galeri İsrail yeni katliama zemin hazırlıyor! Katil Netanyahu'ya fırsat verildi
Giriş Tarihi: 15.04.2024 06:30 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 06:33

İsrail yeni katliama zemin hazırlıyor! Katil Netanyahu'ya fırsat verildi

İran'ın önceden bildirilmiş drone ve füze saldırısı İsrail'e zarar vermedi. Refah'ta yeni katliama hazırlanan soykırımcı Netanyahu'ya geniş manevra alanı açıldı. İsrail, uluslararası toplumun dikkatini Gazze'deki katliamdan İran-İsrail çatışmasına çekme fırsatı yakaladı. Bunu Lahey'deki soykırım davasının etkisini de sınırlamak için kullanacak. Netanyahu şiddeti bir üst seviyeye taşıyabilir. SABAH Gazetesi yazarı Burhanettin Duran İran ile İsrail arasındaki gerilimi ele alan bir yazı kaleme aldı. İşte Duran'ın o yazısı...

BURHANETTİN DURAN
İsrail yeni katliama zemin hazırlıyor! Katil Netanyahu’ya fırsat verildi

Cumartesi gecesi İran, yaklaşık 300 drone ve füzeyle İsrail'e misillemede bulundu. Böylece 1 Nisan'da İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğunu vurmasıyla başlayan son gerilimde "doğrudan ancak kontrollü çatışma" dönemine geçtik. "Doğrudan" olması önemli zira İran ilk defa kendi topraklarından İsrail'e saldırdı.

İsrail yeni katliama zemin hazırlıyor! Katil Netanyahu’ya fırsat verildi

Ancak Tahran'ın 72 saat öncesinden komşu ülkelere bilgi vermesi de ABD'nin saldırının gününü bilmesi de bu çatışmanın kontrollü olduğunun açık kanıtı.

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İsrail yeni katliama zemin hazırlıyor! Katil Netanyahu’ya fırsat verildi

Neredeyse hiçbir hasar oluşturmayan, hesaplanmış ve bildirilmiş kamikaze dron ve füze saldırısının İran iç siyaseti, vekil güçleri ve uluslararası itibarı açısından bir katkısı olacağı hesap edilmiş.

İsrail yeni katliama zemin hazırlıyor! Katil Netanyahu’ya fırsat verildi

Ancak İsrail'in 7 İranlı üst düzey askeri vurduğu saldırıya cevap vermek durumunda kalan İran aslında kurt siyasetçi Netanyahu'nun istediği tepkiyi vererek onun manevra alanını açtı.

İsrail yeni katliama zemin hazırlıyor! Katil Netanyahu’ya fırsat verildi

Gazze'deki katliamları sebebiyle uluslararası algısı dip yapan Netanyahu şimdi "İran tehdidini" kullanarak hem içeride savaşın genişlemesi teziyle rahatlayacak hem de Batı desteğini tazelemiş olacak.

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