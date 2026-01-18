Türkiye'nin en iyi haber sitesi
İsrail'de yer yerinden oynadı: Trump'ın daveti Netanyahu'yu çıldırttı! 'Gazze'nin anahtarı Başkan Erdoğan'da'
Giriş Tarihi: 18.01.2026 11:28

İsrail’de yer yerinden oynadı: Trump’ın daveti Netanyahu’yu çıldırttı! ‘Gazze’nin anahtarı Başkan Erdoğan’da’

ABD Başkanı Trump'ın, Gazze Barış Kurulu'na Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı davet etmesi İsrail'de deprem etkisi yarattı. Davetten habersiz olduğu belirtilen Başbakan Binyamin Netanyahu'nun gelişme sonrası sert bir açıklama yayımlaması, Tel Aviv'de yaşanan sarsıntının boyutunu ortaya koydu. Siyonistler, Türkiye'nin bölgede rol üstlenmesine yönelik derin endişelerini dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Gazze'de güvenliğin sağlanmasından ve yeniden imarından sorumlu olacak Barış Kurulu için kurucu üye olarak davet etmişti.

"TRUMP GAZZE'NİN ANAHTARINI ERDOĞAN'A VERDİ"

Trump'ın Başkan Erdoğan daveti İsrail'i sarstı. Maariv gazetesi, "Netanyahu bilmiyordu: Trump Gazze Şeridi'nin anahtarlarını Erdoğan'a verdi" başlıklı dikkat çeken haberinde, ABD Başkanı'nın, Gazze'ye ilişkin planını yayımladığı ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun büyük şaşkınlığına neden olacak şekilde, Başkan Erdoğan'ı da sürece katılmaya davet ettiği bildirildi.

ABD BAŞKANI'NDAN NETANYAHU'YA SOĞUK DUŞ

İsrail Başbakanlık Ofisi'ne göre, Trump'ın daveti İsrail ile önceden koordine edilmediği için tam bir sürprizle karşılandı.

Başbakanlık Ofisi, Trump'ın davetine karşı bir açıklama yayımlayarak, "Barış Konferansı'na bağlı olarak Gazze'yi yönetecek komitenin yapısına ilişkin açıklama İsrail ile koordine edilmemiştir ve İsrail'in politikalarıyla çelişmektedir. Başbakan, Dışişleri Bakanı Gideon Saar'a bu konuyu ABD Dışişleri Bakanı nezdinde gündeme getirmesi talimatını vermiştir." ifadelerini kullandı.

İSRAİL KARŞI ÇIKIYOR, ABD DESTEKLİYOR

Habere göre, yaklaşık iki hafta önce Netanyahu, Trump'a Türk askerinin Gazze'ye konuşlandırılmasına İsrail'in kesin bir şekilde karşı çıktığını ancak ABD Başkanı'nın, Türkiye'nin Gazze'nin yönetimini denetlemesi planlanan Barış Konseyi'nin bir parçası olmasında ısrar ettiği bildirildi.

İSRAİL İÇİN "KABUS" SENARYOSU

Maariv, bu tablonun İsrail için kötü bir senaryo olduğunu vurguladı.

Haberde, Başkan Erdoğan yönetimindeki Türkiye'den duyulan endişe dile getirildi. Maariv, İsrail'in, Türkiye'ye bırakılacak alanlar üzerinde sürekli ve sıkı bir denetim yürütmek zorunda kalacağını ve bunu her zaman başarmasının mümkün olmayacağını belirtti.

Haberde, Türkiye'nin, diğer Arap ülkeleriyle birlikte bir gün Gazze'den İsrail ordusunun tamamen çekilmesini talep etmesi ve Barış Konseyi'nin tamamı adına bu yönde sert bir baskı oluşturması halinde, İsrail'in bunu engelleyip engelleyemeyeceğin belirsiz olduğu bildirildi.

"TEL AVİV İÇİN BÜYÜK KAYIP"

Maariv'e göre, Gazze'nin yabancı ellere bırakılması İsrail için büyük bir kayıp anlamına gelecek. Bunun tam olarak gerçekleşmek üzere olduğuna dair ilk işaretlerin sahada kendini göstermeye başladığı belirtildi.

Haberde, yeniden inşanın özellikle İsrail'in işgalindeki Refah'ta başlatılması yönündeki talebin son derece endişe verici oluğu olduğu belirtildi.