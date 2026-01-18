Haberler
İsrail’de yer yerinden oynadı: Trump’ın daveti Netanyahu’yu çıldırttı! ‘Gazze’nin anahtarı Başkan Erdoğan’da’
Giriş Tarihi: 18.01.2026 11:28
ABD Başkanı Trump'ın, Gazze Barış Kurulu'na Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı davet etmesi İsrail'de deprem etkisi yarattı. Davetten habersiz olduğu belirtilen Başbakan Binyamin Netanyahu'nun gelişme sonrası sert bir açıklama yayımlaması, Tel Aviv'de yaşanan sarsıntının boyutunu ortaya koydu. Siyonistler, Türkiye'nin bölgede rol üstlenmesine yönelik derin endişelerini dile getirdi.