Haberler Galeri İsrail’i Türkiye korkusu sardı: Türkiye’nin artan gücüyle karşı karşıyayız
Giriş Tarihi: 18.02.2026 15:51

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Türkiye'nin bölgede artan askeri ve diplomatik etkisini açıkça hedef aldı. Ankara'nın yükselişinin İsrail açısından stratejik bir başlık haline geldiğini belirten Bennett, "Türkiye'nin artan gücüyle karşı karşıyayız" diyerek Tel Aviv yönetimine birlik çağrısında bulundu.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Büyük Amerikan Yahudi Örgütleri Başkanları Konferansı'nda iç ve dış siyasete dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"İSRAİL HAYATTA KALAMAYACAK"

İsrail'in başarısızlık bir liderlikle yönetilmesine izin vermeyeceğini ileri süren eski başbakan, seçimlerin ardından Başbakan Binyamin Netanyahu ile hükümet ortağı olmayacağını söyledi.

Bennett, mevcut hükümetin İsrail'i içeride hiç olmadığı kadar böldüğünü ve ülkesinin bu bölünmüş durumda hayatta kalamayacağını kaydetti.

KÜSTAH İFADELERLE BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

Konferansta Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşıtı açıklamalar da yapan Bennett, "(Başkan) Erdoğan, İsrail'i kuşatmak isteyen sofistike ve tehlikeli bir düşmandır." iddiasında bulundu.

TÜRKİYE'NİN HAMLELERİ İSRAİL'İ PANİKLETTİ

Ankara'nın son yıllarda bölgesel etkisini artırdığına vurgu yapan Bennett, Türkiye'nin farklı ülkelerle kurduğu ilişkilerin İsrail açısından stratejik sonuçlar doğurabileceğini öne sürdü.

Türkiye'nin Katar ve Suriye başta olmak üzere bölgedeki aktörlerle geliştirdiği ilişkiler ile Gazze bağlamındaki diplomatik girişimlerine işaret eden Bennett, bu süreçlerin İsrail'in güvenlik perspektifinden dikkatle analiz edilmesi gerektiğini savundu.

"ANKARA'YA KARŞI BİRLİK OLMALIYIZ"

Bennett, İsrail'in Türkiye kaynaklı olası risklere karşı eş zamanlı ve koordineli bir strateji geliştirmesi gerektiğini belirterek, "Yeni bir bölgesel denklem oluşuyor. Türkiye'nin artan gücü ve etkisiyle karşı karşıyayız. Ankara'dan gelebilecek potansiyel meydan okumalar karşısında birlik içinde hareket etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

