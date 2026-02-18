Haberler
İsrail’i Türkiye korkusu sardı: Türkiye’nin artan gücüyle karşı karşıyayız
Giriş Tarihi: 18.02.2026 15:51
Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Türkiye'nin bölgede artan askeri ve diplomatik etkisini açıkça hedef aldı. Ankara'nın yükselişinin İsrail açısından stratejik bir başlık haline geldiğini belirten Bennett, "Türkiye'nin artan gücüyle karşı karşıyayız" diyerek Tel Aviv yönetimine birlik çağrısında bulundu.