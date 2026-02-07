İsrail’in dijital savaşı: İran’a yönelik “Algoritmik diplomasi”nin perde arkası

Rapora göre kampanyanın amacı; sivil itaatsizlik, protesto ve devlet otoritesinin aşınması anlatılarını güçlendirerek İran'da yönetim değişikliğini teşvik etmekti. İsrail Dışişleri Bakanlığı'nda eski Ar-Ge başkanı olan Elad Ratson ise İsrail'in uzun süredir "algoritmik diplomasi" olarak adlandırılan bu tür dijital etki operasyonlarına yatırım yaptığını ifade etti. Operasyonların, eski istihbarat ajanlarının yer aldığı Black Cube veya Cyabra gibi özel şirketler üzerinden yürütülebileceğini iddia etti.