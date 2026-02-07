Haberler
İsrail’in dijital savaşı: İran’a yönelik “Algoritmik diplomasi”nin perde arkası
Giriş Tarihi: 07.02.2026 14:48
Fransa'nın önde gelen gazetelerinden Le Figaro'ya göre, İsrail'in İran'a yönelik askeri gerilimin ötesinde sosyal medya üzerinden yürüttüğü geniş çaplı bir dijital etki kampanyası dikkat çekiyor. Sahte hesap ağları, yapay zekâ içerikleri ve koordineli hashtag çalışmalarıyla İran yönetimi karşıtı anlatıların güçlendirilmeye çalışıldığı, özellikle Şah'ın oğlu Rıza Pehlevi'nin öne çıkarıldığı belirtiliyor. Araştırmalara göre milyonlarca paylaşım ve milyarlarca etkileşim üreten bu kampanyalar, "algoritmik diplomasi" olarak tanımlanırken, bazı hesapların İsrail bağlantılı ağlar ve özel şirketler aracılığıyla büyütüldüğü iddia ediliyor. Uzmanlar, sosyal medyanın İran'daki siyasi dengeyi etkilemeye yönelik hibrit savaşın önemli bir cephesi haline geldiğini vurguluyor.