Giriş Tarihi: 22.09.2024 10:43
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024
10:43
İsrail'in kalbinde alarm sesleri! Hizbullah gece boyu roket saldırısı düzenledi: Güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkartıldı!
İsrail-Hizbullah arasında yaşanan gerilim had safhaya ulaştı. Hizbullah gece boyu İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kenti ve çevresini roketlerle hedef aldı. Katil İsrail ordusu ise Lübnan'a karşı hava saldırısı başlattı. İsrail'de alarm sesleri bir an olsun durmazken iç cephe komutanlığı güvenlik tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı. Plajlar ve okullar kapatıldı, açık alanlarda 10'dan fazla kişinin toplanması yasaklandı. İşte bölgeden sıcak detaylar…