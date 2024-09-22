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Giriş Tarihi: 22.09.2024 10:43 Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 10:43

İsrail'in kalbinde alarm sesleri! Hizbullah gece boyu roket saldırısı düzenledi: Güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkartıldı!

İsrail-Hizbullah arasında yaşanan gerilim had safhaya ulaştı. Hizbullah gece boyu İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kenti ve çevresini roketlerle hedef aldı. Katil İsrail ordusu ise Lübnan'a karşı hava saldırısı başlattı. İsrail'de alarm sesleri bir an olsun durmazken iç cephe komutanlığı güvenlik tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı. Plajlar ve okullar kapatıldı, açık alanlarda 10'dan fazla kişinin toplanması yasaklandı. İşte bölgeden sıcak detaylar…

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İsrail’in kalbinde alarm sesleri! Hizbullah gece boyu roket saldırısı düzenledi: Güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkartıldı!

Katil İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistin'e yönelik saldırıları katliam boyutuna ulaştı. Hamas lideri Haniyye'nin İran'da uğradığı suikast sonrası bölgede gerilim had safhaya ulaştı.

İsrail’in kalbinde alarm sesleri! Hizbullah gece boyu roket saldırısı düzenledi: Güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkartıldı!

Lübnan ve İsrail arasında yaşanan çatışmalar, hafta başından itibaren yoğunlaştı. Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kenti ve çevresine düzenlediği roket saldırıları gece boyunca devam ederken İsrail ordusu da Lübnan'a hava saldırısı başlattı. İsrail uçakları sabahın erken saatlerinden itibaren Nebatiye kentine bağlı Ayn Kana, Cibaa beldelerini hedef aldı.

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İsrail’in kalbinde alarm sesleri! Hizbullah gece boyu roket saldırısı düzenledi: Güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkartıldı!

İsrail, ülkenin güneyindeki sınıra yakın bölgede yer alan Litani Nehri boyunca Ayta Şaab, Hayyam, Curmuk beldelerine hava saldırıları düzenledi. Aynı bölgeler, İsrail topçuları tarafından da gece boyunca bombalandı. Suluki Vadisi çevresi İsrail savaş uçakları tarafından vurulurken eş zamanlı olarak Ramiye beldesine İsrail tarafından ağır otomatik silah atışları yapıldı. Doğu Zotar ve Deyr Suryan beldeleri arasındaki bölge gece saatlerinde İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu. Güneydeki Nebatiye bölgesinde bulunan Ensar beldesine atılan 3 füze, bölgede büyük sarsıntıya yol açtı. Söz konusu saldırılardaki can kaybı, yaralanma ya da hasara yönelik henüz bilgi verilmedi.

İsrail’in kalbinde alarm sesleri! Hizbullah gece boyu roket saldırısı düzenledi: Güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkartıldı!

GECE BOYU 115 FÜZE ATILDI

İsrail ordusunun yaptığı açıklamaya göre, Lübnan'dan İsrail'e doğru gece boyunca 115 kadar füze atıldı. İsrail ordusu, hava savunma sistemlerinin roketlerin çoğunluğunu engellediğini ancak Hayfa yakınlarındaki Kiryat Biraik ve Aşağı Celile bölgesinde yerleşim yerine isabet ettiğini bildirdi. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, Kiryat Bialik bölgesine isabet eden roket nedeniyle üç kişinin yaralandığını ifade etti. Bölgede evlerde ve araçlarda hasar oluştu.

İsrail’in kalbinde alarm sesleri! Hizbullah gece boyu roket saldırısı düzenledi: Güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkartıldı!

Lübnan Hizbullahı da yaptığı yazılı açıklamalarla, Gazze'deki Filistin halkının direnişiyle dayanışma, İsrail'in saldırılarına karşılık olarak, Fadi-1 ve Fadi-2 tipinde füzelerle Hayfa yakınlarındaki Ramat David isimli hava üssü ve buradaki bir savunma sanayi şirketi merkezini hedef aldığını kaydetti. İsrail ordusu, sabah saatlerinde Lübnan'da Hizbullah'a ait olduğunu ileri sürdüğü noktalara hava saldırısı başlattığını duyurdu. Öte yandan, İsrail ordusu, gece saatlerinde Irak'tan atılan bir insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini açıkladı.

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