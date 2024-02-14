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Giriş Tarihi: 14.02.2024 13:41 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 14:14

İsrail’in katliamına koşulsuz destek vermişti: İşte Biden’ın Siyonist kabinesi!

İsrail'in Gazze soykırımına ilk günden bu yana açık açık destek veren ABD Başkanı Joe Biden öncülüğündeki ABD hükümetinin kirli ağı birer birer ifşa oluyor. Gazze katliamının ilk günlerinde Tel Aviv'e yaptığı bir ziyaret sırasında "Bugün sadece ABD Dışişleri Bakanı olarak değil, bir Yahudi olarak da buradayım" ifadelerini kullanan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken gibi Siyonizm destekçisi isimler, Biden'ın kabinesinin önemli piyonları olarak görülüyor.

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İsrail’in katliamına koşulsuz destek vermişti: İşte Biden’ın Siyonist kabinesi!

İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı Gazze işgali, Siyonist lobinin uzun süredir planladığı katliamı da beraberinde getirdi. Şimdiye dek 30 bine yakın sivilin katledildiği Gazze'deki soykırımın en büyük destekçisi ise ilk günden bu yana ABD hükümeti oldu.

Oldukça uzun yıllardır Siyonist lobiyle kol kola olduğu bilinen ABD'de hükümetler değişse de kirli işbirlikleri değişmedi. Gazze katliamına ilk günden bu yana büyük destek veren ABD Başkanı Joe Biden, göreve gelir gelmez oluşturduğu kabineyle bir kez daha mercek altına alındı.

Biden'ın Siyonist kabinesindeki isimlerse oldukça dikkat çekici:

İsrail’in katliamına koşulsuz destek vermişti: İşte Biden’ın Siyonist kabinesi!

DIŞİŞLERİ BAKANI ANTONY BLINKEN

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Siyonist lobinin bayrak taşıyıcısı olarak biliniyor. Blinken'ın Siyonist soyundan gelmesi nedeniyle dışişleri bakanı olarak atanan biri olduğu biliniyor. Buna göre Blinken, ABD'deki ilk İsrail lobicilerinden Maurice Blinken'in torunu.

Blinken, köklerinin yanı sıra İsrail lobiciliği yapan üvey babası Samuel Pisar tarafından büyütüldü. Pisar, 2. Dünya Savaşı'nda 900 Polonyalı çocuk arasından sağ kalan tek isim.

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İsrail’in katliamına koşulsuz destek vermişti: İşte Biden’ın Siyonist kabinesi!

CIA BAŞKAN YARDIMCISI DAVID COHEN

CIA Başkan Yardımcısı David Cohen, Biden'ın göreve gelir gelmez atadığı ilk isimlerden biri. Cohen, gençliğinden beri Yahudi meselelerine yönelmiş bir siyasetçi olarak ün salmış. Cohen ayrıca Boston'un önde gelen bir Yahudi doktorunun oğlu olarak biliniyor.

İsrail’in katliamına koşulsuz destek vermişti: İşte Biden’ın Siyonist kabinesi!

HAZİNE BAKANI JANET YELLEN

Hazine Bakanı Janet Yellen, 2014'te ABD Merkez Bankasının (Fed) ilk kadın başkanı olmuştu. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Yellen'i yeniden Fed başkanlığına aday göstermemişti. 1946 yılında Brooklyn, New York'ta Yahudi bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Yellen, Biden döneminde yeniden göreve getirilen bir isim.

İsrail’in katliamına koşulsuz destek vermişti: İşte Biden’ın Siyonist kabinesi!

ADALET BAKANI MERRİCK GARLAND

Biden, göreve gelir gelmez Adalet Bakanlığı koltuğuna Federal Temyiz Mahkemesi Hakimi Merrick Garland'ı aday göstermişti. Harvard Ünivesitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan 69 yaşındaki Garland, Biden öncesi dönemde ABD Yüksek Mahkemesi yargıçlığına aday gösterilmiş ancak Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senatodan onay alamamıştı. Biden göreve gelir gelmez Garland'ı Adalet Bakanı olarak atamıştı. Yahudi bir aileden gelen Garland, sık sık Avrupa'daki antisemitizmden kaçan büyükanne ve büyükbabasını konu edinmesiyle biliniyor.

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