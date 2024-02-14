İsrail’in katliamına koşulsuz destek vermişti: İşte Biden’ın Siyonist kabinesi!

İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı Gazze işgali, Siyonist lobinin uzun süredir planladığı katliamı da beraberinde getirdi. Şimdiye dek 30 bine yakın sivilin katledildiği Gazze'deki soykırımın en büyük destekçisi ise ilk günden bu yana ABD hükümeti oldu.

Oldukça uzun yıllardır Siyonist lobiyle kol kola olduğu bilinen ABD'de hükümetler değişse de kirli işbirlikleri değişmedi. Gazze katliamına ilk günden bu yana büyük destek veren ABD Başkanı Joe Biden, göreve gelir gelmez oluşturduğu kabineyle bir kez daha mercek altına alındı.

Biden'ın Siyonist kabinesindeki isimlerse oldukça dikkat çekici: