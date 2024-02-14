Giriş Tarihi: 14.02.2024 13:41
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024
14:14
İsrail’in katliamına koşulsuz destek vermişti: İşte Biden’ın Siyonist kabinesi!
İsrail'in Gazze soykırımına ilk günden bu yana açık açık destek veren ABD Başkanı Joe Biden öncülüğündeki ABD hükümetinin kirli ağı birer birer ifşa oluyor. Gazze katliamının ilk günlerinde Tel Aviv'e yaptığı bir ziyaret sırasında "Bugün sadece ABD Dışişleri Bakanı olarak değil, bir Yahudi olarak da buradayım" ifadelerini kullanan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken gibi Siyonizm destekçisi isimler, Biden'ın kabinesinin önemli piyonları olarak görülüyor.