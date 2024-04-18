Giriş Tarihi: 18.04.2024 13:24
Güncelleme Tarihi: 18.04.2024
13:49
İsrail’in olası saldırısı nasıl olacak? Sonuç odaklı harekat ön planda: O noktalar hedef alınabilir
İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'daki İran konsolosluğu ve başbakanlık konutuna düzenlediği hava saldırısında, Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından iki generalin de aralarında bulunduğu 7 askeri personel hayatını kaybetmişti. İran, misilleme olarak kamikaze İHA'lar ve füzelerle kapsamlı bir saldırı düzenlerken, İsrail Hava Kuvvetlerinin muhtemel bir saldırı için hazırlıklarını tamamladığı belirtildi. İki ülke arasındaki gerginlik bölgedeki tansiyonu iyice yükseltirken, İran Çalışmaları Uzmanı Çağatay Balcı, konuyla ilgili sabah.com.tr'ye önemli açıklamalarda bulundu. İsrail'in İran'dan farklı bir saldırı konsepti uygulayacağını belirten Balcı, doğrudan hava üslerinin veya ön plana çıkan askeri figürlerin hedef alınabileceğini ifade etti.