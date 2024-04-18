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Haberler Galeri İsrail’in olası saldırısı nasıl olacak? Sonuç odaklı harekat ön planda: O noktalar hedef alınabilir
Giriş Tarihi: 18.04.2024 13:24 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 13:49

İsrail’in olası saldırısı nasıl olacak? Sonuç odaklı harekat ön planda: O noktalar hedef alınabilir

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'daki İran konsolosluğu ve başbakanlık konutuna düzenlediği hava saldırısında, Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından iki generalin de aralarında bulunduğu 7 askeri personel hayatını kaybetmişti. İran, misilleme olarak kamikaze İHA'lar ve füzelerle kapsamlı bir saldırı düzenlerken, İsrail Hava Kuvvetlerinin muhtemel bir saldırı için hazırlıklarını tamamladığı belirtildi. İki ülke arasındaki gerginlik bölgedeki tansiyonu iyice yükseltirken, İran Çalışmaları Uzmanı Çağatay Balcı, konuyla ilgili sabah.com.tr'ye önemli açıklamalarda bulundu. İsrail'in İran'dan farklı bir saldırı konsepti uygulayacağını belirten Balcı, doğrudan hava üslerinin veya ön plana çıkan askeri figürlerin hedef alınabileceğini ifade etti.

Halil İbrahim Ülkü
İsrail’in olası saldırısı nasıl olacak? Sonuç odaklı harekat ön planda: O noktalar hedef alınabilir

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'daki İran konsolosluğu ve büyükelçilik konutuna düzenlediği hava saldırısında, Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi ve Tuğgeneral Muhammed Hadi Hac Rahimi ile 5 yetkili hayatını kaybetti.

İsrail’in olası saldırısı nasıl olacak? Sonuç odaklı harekat ön planda: O noktalar hedef alınabilir

İRAN'DAN MİSİLLEME SALDIRISI

İran, kamikaze İHA'lar ve balistik füzelerle saldırı düzenleyerek İsrail'e karşılık verdi. İran'ın düzenlediği saldırının ardından İsrail Savaş Kabinesi acil olarak toplandı.

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İsrail’in olası saldırısı nasıl olacak? Sonuç odaklı harekat ön planda: O noktalar hedef alınabilir

Toplantının tamamlanmasının ardından İran'a yanıt olarak çeşitli seçeneklerin tartışıldığı belirtilirken, İsrail Hava Kuvvetlerinin olası bir saldırı için hazırlıklarını tamamladığı ifade edildi.

İsrail’in olası saldırısı nasıl olacak? Sonuç odaklı harekat ön planda: O noktalar hedef alınabilir

"KARŞILIK VERECEĞİZ"

Öte yandan İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İran'ın saldırısına karşılık verileceğini belirterek, "İran, İsrail devletinin stratejik kabiliyetlerine zarar vermek istedi. Bunun bir karşılığı olacak." dedi.

İsrail’in olası saldırısı nasıl olacak? Sonuç odaklı harekat ön planda: O noktalar hedef alınabilir

İRAN'DAN İSRAİL'E GÖZDAĞI: SANİYELER İÇİNDE KARŞILIK VERİRİZ

Saldırının her an başlayabileceği ihtimali üzerinde durulurken, İsrail'in "Karşılık vereceğiz" açıklamasına İran'dan yanıt gecikmedi. Tahran yönetimi, İsrail'in muhtemel saldırısına saniyeler içinde karşılık vereceklerini duyurdu.

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