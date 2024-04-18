İsrail’in olası saldırısı nasıl olacak? Sonuç odaklı harekat ön planda: O noktalar hedef alınabilir

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'daki İran konsolosluğu ve büyükelçilik konutuna düzenlediği hava saldırısında, Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi ve Tuğgeneral Muhammed Hadi Hac Rahimi ile 5 yetkili hayatını kaybetti.