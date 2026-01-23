İsrail’in öncü gazetesi Israel Hayom yazdı: “Türkiye İsrail’i kuşatacak”

"SUUDİ ARABİSTAN İLE NORMALLEŞME, ÖNGÖRÜLEBİLİR GELECEKTE ÖLMÜŞTÜR"

Yazıda, "Suudi Arabistan ile normalleşme, en azından öngörülebilir gelecekte ölmüştür" ifadesi kullanıldı. Riyad yönetiminin son dönemde İsrail karşıtı söylem ve adımlarının arttığı, bunun sadece İsrail'i değil ABD'yi de rahatsız etmesi gerektiği savunuldu.