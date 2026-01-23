Haberler
İsrail’in öncü gazetesi Israel Hayom yazdı: “Türkiye İsrail’i kuşatacak”
Giriş Tarihi: 23.01.2026 15:33
İsrail'in önde gelen gazetelerinden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetine yakınlığı ile bilinen Israel Hayom gazetesi, İran tehdidinin artık etkisini yitirdiğini savunarak, İsrail için asıl tehlikenin Türkiye olduğunu yazdı. Analizde, Ankara'nın bölgesel gücünü artırarak İsrail'i siyasi ve askeri anlamda kuşatma stratejisi izlediği öne sürüldü.