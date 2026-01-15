İsrailli uzmandan çarpıcı analiz: Türkiye’den bölgesel NATO girişimi

ANKARA, "BÖLGESEL NATO" BENZERİ BİR İTTİFAK ARAYIŞINDA

Fransa merkezli İ24 News'e konuk olan araştırmacı ve Türkiye uzmanı Hay Eytan Cohen, Ankara'nın Suudi Arabistan ve Pakistan merkezli yeni bir bölgesel güvenlik mimarisine dâhil olma çabasını değerlendirdi. Yanarocak'a göre bu girişim, Orta Doğu'da stratejik bir dönüm noktasına işaret ederken, İbrahim Anlaşmaları'nın ruhundan açık bir kopuş anlamına geliyor.