İsrailli uzmandan çarpıcı analiz: Türkiye’den bölgesel NATO girişimi
Giriş Tarihi: 15.01.2026 14:54
Fransa merkezli İ24 News'e göre Türkiye, İsrail ve bölgedeki müttefiklerine karşı güç dengelerini yeniden şekillendirmeyi amaçlayan yeni bir strateji izliyor. Ankara'nın, Suudi Arabistan ve nükleer güç Pakistan merkezli bir güvenlik mimarisine dâhil olma çabası, Orta Doğu'da İbrahim Anlaşmaları sonrası oluşan normalleşme sürecinden kopuş olarak değerlendirilirken; Türkiye'nin askerî kapasitesi, Suudi Arabistan'ın mali ve dinî ağırlığı ile Pakistan'ın nükleer caydırıcılığını birleştiren "yarı taktik, yarı stratejik" bir ittifak arayışı, bölgesel dengelerde potansiyel bir kırılma noktası olarak görülüyor.