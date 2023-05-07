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Haberler Galeri İstanbul’dan dünyaya tarihi mesaj! Başkan Erdoğan’ı hedef alan manşetlere en güzel cevap…
Giriş Tarihi: 07.05.2023 17:20 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023 17:20

İstanbul’dan dünyaya tarihi mesaj! Başkan Erdoğan’ı hedef alan manşetlere en güzel cevap…

Türkiye'de yaklaşmakta olan seçimler dünyanın gündemini oldukça meşgul ediyor. Uluslararası ajanslar haftalardır yaptıkları haberlerle Başkan Erdoğan'ın seçimi kaybedeceğine yönelik algı operasyonu yapıyor. Ancak, bugün gerçekleştirilen Büyük İstanbul Mitingi'nde Başkan Erdoğan için sabahın erken saatlerinden beri akın akın Atatürk Havalimanı'na giden insan seli Erdoğan'a olan sevginin boyutunu gözler önüne serdi. Alman dergisi Der Spiegel'in 'koltuğu sallanıyor' minvalinde skandal bir görselle yer verdiği haberine ve daha nicelerine en güzel mesajı Başkan Erdoğan, 1 milyon 700 bin kişinin katılımıyla Yüzyılın Mitingi'nde verdi. Erdoğan konuşmasında "Hani o Avrupa'nın gazeteleri, dergileri var ya onlar şimdi burayı izliyorlar. Acaba Atatürk Havalimanı'nda ne oluyor? İşte burada, cevabı siz vereceksiniz." sözlerine yer verdi.

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İstanbul’dan dünyaya tarihi mesaj! Başkan Erdoğan’ı hedef alan manşetlere en güzel cevap…

14 Mayıs'a günler kala Türkiye cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri dünyanın da sıklıkla gündeme getirdiği bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Örneğin, The Washngton Post daha aylar öncesinde '2023'ün en önemli seçimi Türkiye'de olacak' manşetini atarken geçtiğimiz günlerde The Economist de buna benzer bir başlıkla "Dünyanın en önemli seçimi" diyerek skandal bir haber yayımladı.

İstanbul’dan dünyaya tarihi mesaj! Başkan Erdoğan’ı hedef alan manşetlere en güzel cevap…

Uluslararası ajanslarda pek çok gazete algı operasyonu yaparak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kaybedeceğine dair yorumlara yer veriyor.

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İstanbul’dan dünyaya tarihi mesaj! Başkan Erdoğan’ı hedef alan manşetlere en güzel cevap…

Henüz daha bu sabah İngiliz haber ajansı Reuters, CHP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanacağından bahsetti.

İstanbul’dan dünyaya tarihi mesaj! Başkan Erdoğan’ı hedef alan manşetlere en güzel cevap…

'Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın gölgesinden çıkıyor' başlıklı haberde Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanacağına yönelik açıklamalar yapıldı. Ancak yine de haberde, "Galip gelse bile Kılıçdaroğlu, bir muhalefet ittifakını bir arada tutmanın zorluklarıyla karşı karşıya" sözlerine yer verildi.

İstanbul’dan dünyaya tarihi mesaj! Başkan Erdoğan’ı hedef alan manşetlere en güzel cevap…

Geçtiğimiz günlerde Alman dergisi Der Spiegel ise Kılıçdaroğlu eski ABD lideri Obama'ya benzetilerek "Kılıçdaroğlu ABD'de tabuları yıkan Obama gibi geliyor" denilmişti.

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