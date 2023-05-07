Giriş Tarihi: 07.05.2023 17:20 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023 17:20

İstanbul’dan dünyaya tarihi mesaj! Başkan Erdoğan’ı hedef alan manşetlere en güzel cevap…

Türkiye'de yaklaşmakta olan seçimler dünyanın gündemini oldukça meşgul ediyor. Uluslararası ajanslar haftalardır yaptıkları haberlerle Başkan Erdoğan'ın seçimi kaybedeceğine yönelik algı operasyonu yapıyor. Ancak, bugün gerçekleştirilen Büyük İstanbul Mitingi'nde Başkan Erdoğan için sabahın erken saatlerinden beri akın akın Atatürk Havalimanı'na giden insan seli Erdoğan'a olan sevginin boyutunu gözler önüne serdi. Alman dergisi Der Spiegel'in 'koltuğu sallanıyor' minvalinde skandal bir görselle yer verdiği haberine ve daha nicelerine en güzel mesajı Başkan Erdoğan, 1 milyon 700 bin kişinin katılımıyla Yüzyılın Mitingi'nde verdi. Erdoğan konuşmasında "Hani o Avrupa'nın gazeteleri, dergileri var ya onlar şimdi burayı izliyorlar. Acaba Atatürk Havalimanı'nda ne oluyor? İşte burada, cevabı siz vereceksiniz." sözlerine yer verdi.