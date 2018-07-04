İstatistikler Berna Laçin'i yalanladı

Çocuk tecavüzcülerine idam istenmesine karşı çıkan Berna Laçin, Medine'ye hakaret etti. Müslümanlara iftira atan Berna Laçin, Medine'yi tecavüz rekorları kıran topraklar olarak tanımladı. Berna Laçin'i istatistikler yalanladı. Çocuk istismarlarının rekor kırdığı yerin Medine değil, Laçin'in aşık olduğu Avrupa ülkeleri ve ABD olduğu görüldü. Berna Laçin'in, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı yalan bilgiler içeren paylaşım, büyük tepki gördü. Tecavüzün en çok yaşandığı 10 ülke şöyle: 1- ABD, 2- Güney Afrika, 3- İsveç,