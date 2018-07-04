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İstatistikler 'i yalanladı

Giriş Tarihi: 04.07.2018 11:59 Güncelleme Tarihi: 04.07.2018 12:12
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İstatistikler 'i yalanladı
İstatistikler Berna Laçin'i yalanladı

Çocuk tecavüzcülerine idam istenmesine karşı çıkan , Medine'ye hakaret etti.

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İstatistikler 'i yalanladı
İstatistikler Berna Laçin'i yalanladı

Müslümanlara iftira atan , Medine'yi tecavüz rekorları kıran topraklar olarak tanımladı. Berna Laçin'i istatistikler yalanladı.

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İstatistikler 'i yalanladı
İstatistikler Berna Laçin'i yalanladı

larının rekor kırdığı yerin Medine değil, Laçin'in aşık olduğu Avrupa ülkeleri ve ABD olduğu görüldü.

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İstatistikler 'i yalanladı
İstatistikler Berna Laçin'i yalanladı

'in, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı yalan bilgiler içeren paylaşım, büyük tepki gördü.
Tecavüzün en çok yaşandığı 10 ülke şöyle:

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İstatistikler 'i yalanladı
İstatistikler Berna Laçin'i yalanladı

"1- ABD,

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İstatistikler 'i yalanladı
İstatistikler Berna Laçin'i yalanladı

2- Güney Afrika,

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İstatistikler 'i yalanladı
İstatistikler Berna Laçin'i yalanladı

3- İsveç,

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