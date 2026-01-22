İşte Trump’ın Grönland anlaşması! Kişi başı 1 milyon dolar: Putin de bölgeye fiyat biçti!

"200-250 MİLYON DOLAR"

Grönland'ın ise yaklaşık 2 milyon 166 bin kilometrekare yüzölçümüne sahip olduğunu belirten Putin, "Bunu ABD'nin Alaska'yı satın alma maliyetiyle karşılaştırırsanız, Grönland'ın fiyatı 200 milyon ila 250 milyon dolar civarında olur." ifadesini kullandı.

Başkan Putin, ABD ile Danimarka'nın konuyu "kendi aralarında" çözeceği değerlendirmesinde bulunarak, "Bu arada Danimarka, her zaman Grönland'ı bir koloni olarak görmüş, ona oldukça sert, hatta acımasızca davranmıştır ama bu başka bir konu, şu anda kimsenin ilgisini çekeceğini sanmıyorum." dedi.