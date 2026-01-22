Türkiye'nin en iyi haber sitesi
İşte Trump'ın Grönland anlaşması! Kişi başı 1 milyon dolar: Putin de bölgeye fiyat biçti!
Giriş Tarihi: 22.01.2026 09:34 Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 09:39

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland için NATO ile yaptığı "nihai" anlaşmanın detaylarını duyurdu. Trump, anlaşmanın "sonsuza dek süreceğini" ifade etti. ABD yönetiminin, 57 bin nüfuslu adanın sakinlerine ABD'ye katılmaları durumunda kişi başı 1 milyon dolar teklif etmeyi değerlendirdiği kaydedildi. Öte yandan, Vladimir Putin, Grönland'a değer biçti. Geçmişteki Alaska'nın satışına değinen Putin, "ABD'nin Alaska'yı satın alma maliyetiyle karşılaştırırsanız, Grönland'ın fiyatı 200 milyon ila 250 milyon dolar civarında olur." dedi.

Grönland konusunda yaşanan gerilime ilişkin açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, Davos'ta geri adım attı. Çarşamba gecesi NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşmenin ardından Trump, Grönland ve tüm Arktik bölgesinin geleceğine dair bir anlaşmaya vardıklarını bildirdi.

Trump, "uzun vadeli" olacağını söylediği anlaşmayı duyurmasının hemen ardından, İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerine yönelik yüzde 10'luk ek vergi tehdidinden vazgeçti. Avrupalı ülkeler, Trump'ın Grönland'ı ilhak etme planını desteklemeyi reddetti. Piyasalar, ticaret savaşı tehdidinin azalması üzerine hızla toparlandı.

Danimarka, ABD ile henüz bir anlaşmaya varılmadığını belirtti. ABD'nin, NATO ile anlaşma kapsamında Grönland'ı "ilhak etmeme" karşılığında adadaki yeraltı kaynaklarına geniş erişim hakları alacağı ve adaya ABD toprağı sayılacak yeni askeri üsler kuracağı öne sürüldü.

'ZAMAN SINIRI YOK'

Davos'ta NATO ile Grönland konusunda bir anlaşmaya vardığını belirten Trump, mutabakatı "çok uzun vadeli bir anlaşma" olarak niteledi. Trump, anlaşmanın süresi sorulduğunda, "Sonsuz. Zaman sınırı yok. Bu sonsuza dek sürecek bir anlaşma" yanıtını verdi.

Çarşamba gecesi yaptığı konuşmada Trump, anlaşmanın şartlarını detaylandırmaktan kaçındı ancak mutabakatın "süresiz" olduğu konusunda ısrarcı bir tutum sergiledi. ABD Başkanı, Rusya'ya karşı koruma sağlamak amacıyla Grönland'a füze yerleştirmeyi öngören "Altın Kubbe" projesi müzakerelerinin de devam ettiğini vurguladı.

The Telegraph'ın ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, önerilen anlaşma Grönland'ın doğrudan satın alınmasını içermiyor. Davos'ta kararlaştırılan anlaşma çerçevesinde, ABD'nin Grönland'ın belirli bölgelerindeki askeri üsler üzerinde egemen kontrol hakkı olacak. Bu üsler, ABD toprağı statüsü kazanacak.

GRÖNLANDLILARA KİŞİ BAŞI 1 MİLYON DOLAR TEKLİFİ

Daily Mail'ın haberinde, ABD yönetiminin Grönland halkına "çok cazip bir teklif" sunmayı planladığı bildirildi. Buna göre, adanın yaklaşık 57 bin kişilik nüfusuna, ABD'ye katılmak için oy vermeleri halinde kişi başı 1 milyon dolar teklif edilebilir.

PUTİN ADAYA FİYAT BİÇTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Grönland'a değer biçti. Geçmişteki Alaska'nın satışına değinen Putin, "ABD'nin Alaska'yı satın alma maliyetiyle karşılaştırırsanız, Grönland'ın fiyatı 200 milyon ila 250 milyon dolar civarında olur." dedi.

"200-250 MİLYON DOLAR"

Grönland'ın ise yaklaşık 2 milyon 166 bin kilometrekare yüzölçümüne sahip olduğunu belirten Putin, "Bunu ABD'nin Alaska'yı satın alma maliyetiyle karşılaştırırsanız, Grönland'ın fiyatı 200 milyon ila 250 milyon dolar civarında olur." ifadesini kullandı.

Başkan Putin, ABD ile Danimarka'nın konuyu "kendi aralarında" çözeceği değerlendirmesinde bulunarak, "Bu arada Danimarka, her zaman Grönland'ı bir koloni olarak görmüş, ona oldukça sert, hatta acımasızca davranmıştır ama bu başka bir konu, şu anda kimsenin ilgisini çekeceğini sanmıyorum." dedi.

