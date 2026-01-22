Haberler
İşte Trump'ın Grönland anlaşması! Kişi başı 1 milyon dolar: Putin de bölgeye fiyat biçti!
Giriş Tarihi: 22.01.2026 09:34
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 09:39
ABD Başkanı Donald Trump, Grönland için NATO ile yaptığı "nihai" anlaşmanın detaylarını duyurdu. Trump, anlaşmanın "sonsuza dek süreceğini" ifade etti. ABD yönetiminin, 57 bin nüfuslu adanın sakinlerine ABD'ye katılmaları durumunda kişi başı 1 milyon dolar teklif etmeyi değerlendirdiği kaydedildi. Öte yandan, Vladimir Putin, Grönland'a değer biçti. Geçmişteki Alaska'nın satışına değinen Putin, "ABD'nin Alaska'yı satın alma maliyetiyle karşılaştırırsanız, Grönland'ın fiyatı 200 milyon ila 250 milyon dolar civarında olur." dedi.