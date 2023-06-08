Giriş Tarihi: 08.06.2023 11:10 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 11:10

İsveç'te gündem Hakan Fidan ile görüşme! Tek noktaya dikkat çektiler...

Rusya Ukrayna Savaşı sonrası NATO ittifakına üye olmak için harekete geçen İsveç, Türkiye'nin vetosu ile karşı karşıya kaldı. Ülkede terör yasayı yürürlüğe girmesine rağmen terör örgütü PKK yandaşlarının düzenlediği gösterilere 'ifade özgürlüğü' kisvesi altında onay verilmişti. Öte yandan bir ilk gerçekleştirilerek PKK'lı bir teröristin iade edileceği ifade edilmişti. NATO üyeliği için Türkiye'nin kararını bekleyen İsveç basınında gündem Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström arasındaki görüşme... Tek bir noktaya dikkat çektiler.