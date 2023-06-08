Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İsveç'te gündem Hakan Fidan ile görüşme! Tek noktaya dikkat çektiler...
Giriş Tarihi: 08.06.2023 11:10 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 11:10

İsveç'te gündem Hakan Fidan ile görüşme! Tek noktaya dikkat çektiler...

Rusya Ukrayna Savaşı sonrası NATO ittifakına üye olmak için harekete geçen İsveç, Türkiye'nin vetosu ile karşı karşıya kaldı. Ülkede terör yasayı yürürlüğe girmesine rağmen terör örgütü PKK yandaşlarının düzenlediği gösterilere 'ifade özgürlüğü' kisvesi altında onay verilmişti. Öte yandan bir ilk gerçekleştirilerek PKK'lı bir teröristin iade edileceği ifade edilmişti. NATO üyeliği için Türkiye'nin kararını bekleyen İsveç basınında gündem Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström arasındaki görüşme... Tek bir noktaya dikkat çektiler.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
İsveç’te gündem Hakan Fidan ile görüşme! Tek noktaya dikkat çektiler...

NATO üyeliği için Türkiye'nin onayına ihtiyaç duyan İsveç tüm tuşlara basıyor. Bir yandan 'ifade özgürlüğü' kisvesi altında PKK yandaşlarının eylemlerine onay verirken bir yandan da PKK terör örgütü üyesini Türkiye'ye iade etmek için harekete geçti.

İsveç’te gündem Hakan Fidan ile görüşme! Tek noktaya dikkat çektiler...

Türkiye'den gelecek kararı bekleyen İsveç'te Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström arasındaki görüşme gündem oldu. İsveç basını tek bir konuya dikkat çekti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İsveç’te gündem Hakan Fidan ile görüşme! Tek noktaya dikkat çektiler...

Terörle mücadele yasasının 'belirsizliği' dikkatleri çekerken İsveç, NATO üyeliği için her yolu deniyor.

İsveç’te gündem Hakan Fidan ile görüşme! Tek noktaya dikkat çektiler...

İsveç'ten gelen son haberlere göre ise, adı açıklanmayan PKK'lı bir terörist, Türkiye'ye iade edilecek.

İsveç’te gündem Hakan Fidan ile görüşme! Tek noktaya dikkat çektiler...

Tüm bu gelişmelerin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström arasındaki görüşme İsveç basınında gündem oldu.

SON DAKİKA