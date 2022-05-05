Giriş Tarihi: 05.05.2022 10:07 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 10:09

Johnny Depp Amber Heard davasında şoke eden gelişme! Fotoğraflar ifşa oldu

ABD'li ünlü yıldız Johnny Depp ile Amber Heard arasında devam eden karalama davasında şaşırtıcı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Çiftin boşanmasının ardından Heard, Depp'e şiddete uğradığı gerekçesiyle dava açmış, bunun karşılığında Depp ise kendisine iftira attığı iddiasıyla açtığı davayla gündeme gelmişti. Karşılıklı şiddet, ihanet ve tecavüz suçlamalarıyla dolu davada mahkemeye yeni kanıtlar sunuldu. Heard'ün Depp'le barışmaya çalıştığı zamanda Tesla ve SpaceX'in CEO'su ve Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk ile ilişkisinin olduğunu iddia edilmişti. Depp'in mahkemeye sunduğu fotoğraflar büyük yankı uyandırdı.