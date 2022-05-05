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Giriş Tarihi: 05.05.2022 10:07 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 10:09

Johnny Depp Amber Heard davasında şoke eden gelişme! Fotoğraflar ifşa oldu

ABD'li ünlü yıldız Johnny Depp ile Amber Heard arasında devam eden karalama davasında şaşırtıcı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Çiftin boşanmasının ardından Heard, Depp'e şiddete uğradığı gerekçesiyle dava açmış, bunun karşılığında Depp ise kendisine iftira attığı iddiasıyla açtığı davayla gündeme gelmişti. Karşılıklı şiddet, ihanet ve tecavüz suçlamalarıyla dolu davada mahkemeye yeni kanıtlar sunuldu. Heard'ün Depp'le barışmaya çalıştığı zamanda Tesla ve SpaceX'in CEO'su ve Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk ile ilişkisinin olduğunu iddia edilmişti. Depp'in mahkemeye sunduğu fotoğraflar büyük yankı uyandırdı.

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Johnny Depp Amber Heard davasında şoke eden gelişme! Fotoğraflar ifşa oldu

Hollywood camiasının en çok konuşulan davalarından biri olan Johnny Depp-Amber Heard olayında her gün yeni gelişmeler yaşanıyor.

Johnny Depp Amber Heard davasında şoke eden gelişme! Fotoğraflar ifşa oldu

Depp ile eski eşi Heard 2017 yılında boşanmış olsa da aralarındaki hukuk savaşı bitmek bilmiyor. 2015 yılında evlenen ancak yalnız 2 yıl evli kalabilen ünlü çiftin, karşılıklı şiddet suçlamalarıyla dolu boşanma davası, gündeme bomba gibi düşmüştü.

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Johnny Depp Amber Heard davasında şoke eden gelişme! Fotoğraflar ifşa oldu

35 yaşındaki Heard, Depp'ten şiddet gördüğü iddiasıyla boşanma davası açmıştı. Depp ise kendisine iftira atıldığı gerekçesi ile 50 milyon dolarlık dava açmıştı.

Johnny Depp Amber Heard davasında şoke eden gelişme! Fotoğraflar ifşa oldu

Heard'ün avukatları, çiftin 2015 yılında gerçekleştirdikleri Avustralya seyahatlerinde Depp'in eşine, tecavüz ettiğini ileri sürmüştü.

Johnny Depp Amber Heard davasında şoke eden gelişme! Fotoğraflar ifşa oldu

Depp'in Heard'ü 3 gün boyunca otel odasında zorla tuttuğu iddia edilirken, Depp'in ayrıca odadaki barda bulunan alkol şişelerinden biriyle karısına tecavüz ettiği de ileri sürülmüştü.

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