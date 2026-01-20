Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kaçan teröristlerin geride bıraktıkları dikkat çekti: YPG'nin işgalindeki o hapishane
Giriş Tarihi: 20.01.2026 16:50

Kaçan teröristlerin geride bıraktıkları dikkat çekti: YPG'nin işgalindeki o hapishane

Terör örgütü YPG/SDG'nin Suriye'nin Haseke iline bağlı Şeddadi kentindeki hapishanede tutulan DEAŞ mensuplarını serbest bırakmasının ardından cezaevine ait görüntüler yayımlandı. Görüntülerin yer aldığı hapishanede kaçan teröristlerin geride bıraktığı izler ve çevreye atılmış turuncu kıyafetler dikkat çekerken, kontrolün Şam yönetimine geçmesiyle bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

AJANSLAR
  • ABONE OL
Kaçan teröristlerin geride bıraktıkları dikkat çekti: YPG’nin işgalindeki o hapishane

Terör örgütü YPG/SDG'nin Suriye'nin Haseke iline bağlı Şeddadi'deki hapishaneden DEAŞ mensuplarını serbest bırakmasının ardından, boşaltılan cezaevine ait görüntüler gün yüzüne çıktı.

Kaçan teröristlerin geride bıraktıkları dikkat çekti: YPG’nin işgalindeki o hapishane

Anadolu Ajansı (AA), terör örgütü YPG/SDG'nin DEAŞ mensuplarını serbest bıraktığı Suriye'nin kuzeyindeki Haseke'ye bağlı Şeddadi kentinde bulunan hapishaneyi görüntüledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaçan teröristlerin geride bıraktıkları dikkat çekti: YPG’nin işgalindeki o hapishane

ŞAM YÖNETİMİ GÜVENLİĞİ DEVRALDI

YPG/SDG'den kontrolün alınmasının ardından Şam yönetimi, hapishaneye çok sayıda güvenlik görevlisi konuşlandırdı.

Kaçan teröristlerin geride bıraktıkları dikkat çekti: YPG’nin işgalindeki o hapishane

Terör örgütünce serbest bırakılan DEAŞ mensuplarının, tutuklulara giydirilen ve kaçarken çıkardıkları turuncu elbiseleri hapishanenin çevresine attığı görülüyor.

Kaçan teröristlerin geride bıraktıkları dikkat çekti: YPG’nin işgalindeki o hapishane

YPG/SDG mensuplarının da ayrılırken kamuflajlarını hapishane içerisinde bıraktıkları dikkati çekiyor.

Kaçan teröristlerin geride bıraktıkları dikkat çekti: YPG’nin işgalindeki o hapishane

120 DEAŞ'LIDAN 81'İ YENİDEN YAKALANMIŞTI

Suriye ordusundan dün yapılan yazılı açıklamada, YPG/SDG'nin Şeddadi'deki DEAŞ'lı teröristleri serbest bıraktığı bildirilmişti.

Kaçan teröristlerin geride bıraktıkları dikkat çekti: YPG’nin işgalindeki o hapishane

Açıklamada ayrıca, Şeddadi'deki hapishaneden DEAŞ mensuplarının serbest bırakılması nedeniyle YPG/SDG sorumlu tutulmuştu.

Kaçan teröristlerin geride bıraktıkları dikkat çekti: YPG’nin işgalindeki o hapishane

Öte yandan Suriye İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, YPG/SDG'nin Şeddadi'deki hapishaneden 120 DEAŞ'lı teröristi serbest bıraktığı, bunlardan 81'inin Suriye güçlerince yeniden yakalandığı aktarılmıştı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!