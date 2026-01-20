Haberler
Kaçan teröristlerin geride bıraktıkları dikkat çekti: YPG'nin işgalindeki o hapishane
Terör örgütü YPG/SDG'nin Suriye'nin Haseke iline bağlı Şeddadi kentindeki hapishanede tutulan DEAŞ mensuplarını serbest bırakmasının ardından cezaevine ait görüntüler yayımlandı. Görüntülerin yer aldığı hapishanede kaçan teröristlerin geride bıraktığı izler ve çevreye atılmış turuncu kıyafetler dikkat çekerken, kontrolün Şam yönetimine geçmesiyle bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.