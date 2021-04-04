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Haberler Galeri Kafa karıştıran sınırlar: Aynı bina farklı ülke...
Giriş Tarihi: 04.04.2021 12:49 Güncelleme Tarihi: 04.04.2021 12:59

Kafa karıştıran sınırlar: Aynı bina farklı ülke...

ile sınırında iç içe geçmiş iki kasaba, dünyanın en tuhaf bölgelerinden birini oluşturuyor. Duyanların çok karmaşık bulduğu, sakinlerinin bile izah etmekte zorlandığı bu bölgede yaşayanların bazıları evlerinden iş yerlerine yürüdükleri birkaç dakika içinde yerdeki sınır çizgilerini geçerek birkaç kez ülke değiştirebiliyor. Kaldırımlarda ve yollardaki alışılmadık sınır çizgisi kimi yerlerde binaların içinden geçiyor.

Kafa karıştıran sınırlar: Aynı bina farklı ülke...

ile sınırında iç içe geçmiş iki kasaba olan Baarle-Nassau ile Baarle-Hertog, dünyanın en tuhaf ve en karmaşık bölgelerinden birini oluşturuyor. Bu kasabada yaşayanların bazıları evlerinden iş yerlerine yürüdükleri birkaç dakika içinde yerdeki sınır çizgilerini geçerek birkaç kez ülke değiştirebiliyor.

Kafa karıştıran sınırlar: Aynı bina farklı ülke...

Baarle-Nassau, sınırları içinde kalan küçük bir kasaba. Baarle-Hertog adlı bir başka kasaba ise 'ya ait ve Baarle-Nassau içinde bulunuyor. Üstelik Belçika'ya ait olan Baarle-Hertog, Hollanda'ya ait Baarle-Nassau'nun içine dağılmış durumda ve denizdeki adaları andıran birbirinden ayrı 22 parçadan oluşuyor. Hatta bu "ceplerin" içinde Hollanda'ya ait daha küçük "adacıklar" bile yer alıyor.

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Kafa karıştıran sınırlar: Aynı bina farklı ülke...

İç içe bulunan Baarle-Nassau ve Baarle-Hertog kasabasının toplam nüfusu yaklaşık 10 bin civarında. Bunların 7 bin 500'ü , 2 binden fazlası ise vatandaşı.

Kafa karıştıran sınırlar: Aynı bina farklı ülke...

TUHAF GEÇMİŞİ ORTA ÇAĞ'A KADAR UZANIYOR

Duyanların çok karmaşık bulduğu, sakinlerinin bile izah etmekte zorlandığı bu bölgenin tuhaf geçmişi Orta Çağ'a kadar uzanıyor. Birçok kaynağa göre bölge o dönemlerde bazı aristokrat aileler arasında paylaşıldı. Baarle-Hertog, şimdi 'daki bir bölgeye adını veren Brabant Dükü'ne aitken Baarle-Nassau, buralarda hüküm süren Nassau Hanedanı'nındı. İki taraf arasında yıllar içinde anlaşmazlıklarda toprak alışverişi yapılırken jeopolitik olarak dünyanın en karmaşık alanlarından biri oluştu.

Kafa karıştıran sınırlar: Aynı bina farklı ülke...

, 1831 yılında 'dan bağımsızlığını ilan ettiğinde bu bölgesinin karmaşık hali pekişti. Hollanda içinde kalan Belçika topraklarının sınırları tam olarak 1995'te çizilebildi.

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