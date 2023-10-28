Giriş Tarihi: 28.10.2023 11:06 Güncelleme Tarihi: 28.10.2023 11:10

Katil İsrail’in yeni hedefi belli oldu! Gazze katliamı bu noktayı vurmak için yapılmış: İsrail Sözcüsü açık açık anlattı!

Son dakika İsrail Gazze Filistin: 22 günden bu yana Gazze'de büyük bir soykırım yürüten İsrail, dün gece itibarıyla en büyük katliamını gerçekleştirdi. Havadan ve karadan Gazze'ye aralıksız bomba yağdıran katiller ordusu, halen 2.3 milyon sivilin yaşadığı bölgenin 150 noktasını birden vurdu. Can kaybının tahmin dahi edilemediği katliam sonrası Gazze'nin dünyayla olan iletişimi tamamen kesildi. Bölgeyi ele geçirme planını yürürlüğe sokarken Hamas bahanesinin arkasına sığınan İsrail'in yeni katliam noktası ise belli oldu. IDF sözcüsü Daniel Hagari, çaresiz kalan sivillerle beraber yok edilecek kritik noktayı planlarla paylaştı.