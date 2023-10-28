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Haberler Galeri Katil İsrail’in yeni hedefi belli oldu! Gazze katliamı bu noktayı vurmak için yapılmış: İsrail Sözcüsü açık açık anlattı!
Giriş Tarihi: 28.10.2023 11:06 Güncelleme Tarihi: 28.10.2023 11:10

Katil İsrail’in yeni hedefi belli oldu! Gazze katliamı bu noktayı vurmak için yapılmış: İsrail Sözcüsü açık açık anlattı!

Son dakika İsrail Gazze Filistin: 22 günden bu yana Gazze'de büyük bir soykırım yürüten İsrail, dün gece itibarıyla en büyük katliamını gerçekleştirdi. Havadan ve karadan Gazze'ye aralıksız bomba yağdıran katiller ordusu, halen 2.3 milyon sivilin yaşadığı bölgenin 150 noktasını birden vurdu. Can kaybının tahmin dahi edilemediği katliam sonrası Gazze'nin dünyayla olan iletişimi tamamen kesildi. Bölgeyi ele geçirme planını yürürlüğe sokarken Hamas bahanesinin arkasına sığınan İsrail'in yeni katliam noktası ise belli oldu. IDF sözcüsü Daniel Hagari, çaresiz kalan sivillerle beraber yok edilecek kritik noktayı planlarla paylaştı.

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Katil İsrail’in yeni hedefi belli oldu! Gazze katliamı bu noktayı vurmak için yapılmış: İsrail Sözcüsü açık açık anlattı!

Son dakika İsrail Gazze Filistin: İsrail, dün gece insanlık tarihinin en kara saldırılarından birini gerçekleştirdi. 7 Ekim'den bu yana Gazze topraklarına bomba yağdıran İsrail, yalnızca dün gece 150'den fazla noktayı vurdu. Şimdiye ek 7 bini aşkın ölü sayısı, gece saldırılarının ardından tahmin dahi edilemiyor.

Katil İsrail’in yeni hedefi belli oldu! Gazze katliamı bu noktayı vurmak için yapılmış: İsrail Sözcüsü açık açık anlattı!

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri, Gazze'nin kuzeyini topçu ateşiyle vurdu. İsrail uçakları ise Eş-Şati ve Nuseyrat mülteci kampları ile Beyt Lahiya, Beyt Hanun ve Gazze'nin doğusundaki başka bölgelerdeki evleri havadan hedef aldı.

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Katil İsrail’in yeni hedefi belli oldu! Gazze katliamı bu noktayı vurmak için yapılmış: İsrail Sözcüsü açık açık anlattı!

DÜNYAYLA BAĞLANTISI TAMAMEN KOPARILDI

İsrail'in yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerinin tamamen kesilmesi ve elektriğin de olmaması nedeniyle sivil savunma ekipleri ile ambulansların saldırıların olduğu bölgelere ulaşım sağlayamadığı, ölü ve yaralılarla ilgili de bilgi alınamadığı ifade edildi.

Katil İsrail’in yeni hedefi belli oldu! Gazze katliamı bu noktayı vurmak için yapılmış: İsrail Sözcüsü açık açık anlattı!

HASTANE ÇEVRELERİ HEDEF ALINDI

Gazze'den yayın yapan El-Aksa televizyonunun Telegram platformundaki hesabında yayınlanan haberde, İsrail'in bu gece yarısı düzenlediği hava saldırılarında Şifa ve Endonezya hastanelerinin çevresi ile Gazze Şeridi'ndeki Bureyc Mülteci Kampı'nı hedef aldığı belirtildi.

Katil İsrail’in yeni hedefi belli oldu! Gazze katliamı bu noktayı vurmak için yapılmış: İsrail Sözcüsü açık açık anlattı!

Gazze Şeridi'nin kuzeydoğusunda İsrail ordusuna ait bir tankın, anti-zırh füzeleri ile hedef alındığı ifade edilen haberde, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde Filistin direniş güçleri ile İsrail güçleri arasında silahlı çatışmaların yaşandığı kaydedildi.

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