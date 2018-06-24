Kit Harington ve Rose Leslie dünya evine girdi

Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Jon Snow karakteriyle ünlenen İngiliz oyuncu Kit Harington ile aynı dizinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başladığı İskoç oyuncu Rose Leslie bugün evlendi. İkilinin düğünü İskoçya'daki Wardhill Kalesi'nde yapıldı. 12'nci yüzyıldan kalma tarihi kale, Rose Leslie'nin çocukluğunu geçirdiği ev ve Leslie'nin ailesi 900 yıldır kalenin sahibi. Kit Harington ile dizide Ygritte karakterini canlandıran Rose Leslie, dizinin ikinci sezon çekimlerinde tanışmış ve ilişkiye başlamıştı. İkili, Game of Thrones dizisinde de birbirine aşık bir çifti canlandırmıştı. Rose Leslie, Elie Saab imzalı gelinliğiyle büyüledi. Güzel oyuncu dantel detaylı gelinliğini taze çiçeklerden oluşan tacıyla tamamladı. Kit Harington ve Rose Leslie'nin düğününe Game of Thrones oyuncularından Emilia Clarke ve Peter Dinklage katıldı. Clarke, düğünde pembe ağırlıklı bir kombin yaptı.