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ve dünya evine girdi

Giriş Tarihi: 24.06.2018 11:38 Güncelleme Tarihi: 24.06.2018 12:18
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ve dünya evine girdi
Kit Harington ve Rose Leslie dünya evine girdi

dizisinde canlandırdığı Jon Snow karakteriyle ünlenen İngiliz oyuncu ile aynı dizinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başladığı İskoç oyuncu bugün evlendi.

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ve dünya evine girdi
Kit Harington ve Rose Leslie dünya evine girdi

İkilinin düğünü İskoçya'daki Wardhill Kalesi'nde yapıldı.

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ve dünya evine girdi
Kit Harington ve Rose Leslie dünya evine girdi

12'nci yüzyıldan kalma tarihi kale, 'nin çocukluğunu geçirdiği ev ve Leslie'nin ailesi 900 yıldır kalenin sahibi.

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ve dünya evine girdi
Kit Harington ve Rose Leslie dünya evine girdi

ile dizide Ygritte karakterini canlandıran , dizinin ikinci sezon çekimlerinde tanışmış ve ilişkiye başlamıştı. İkili, dizisinde de birbirine aşık bir çifti canlandırmıştı.

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ve dünya evine girdi
Kit Harington ve Rose Leslie dünya evine girdi

, Elie Saab imzalı gelinliğiyle büyüledi. Güzel oyuncu dantel detaylı gelinliğini taze çiçeklerden oluşan tacıyla tamamladı.

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ve dünya evine girdi
Kit Harington ve Rose Leslie dünya evine girdi

ve 'nin düğününe oyuncularından Emilia Clarke ve Peter Dinklage katıldı.

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ve dünya evine girdi
Kit Harington ve Rose Leslie dünya evine girdi

Clarke, düğünde pembe ağırlıklı bir kombin yaptı.

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