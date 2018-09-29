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Köln'de coşkulu bekleyiş... Başkan Erdoğan açılış yapacak

Giriş Tarihi: 29.09.2018 15:47 Güncelleme Tarihi: 29.09.2018 15:49
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Köln'de coşkulu bekleyiş... Başkan Erdoğan açılış yapacak
Köln'de coşkulu bekleyiş... Başkan Erdoğan açılış yapacak

Türkiye Cumhurbaşkanı , devlet ziyareti için bulunduğu Almanya'nın başkenti Berlin'den, özel uçak "CAN" ile Köln kentine gittii.

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Köln'de coşkulu bekleyiş... Başkan Erdoğan açılış yapacak
Köln'de coşkulu bekleyiş... Başkan Erdoğan açılış yapacak

Erdoğan'ı Berlin Tegel Havalimanı'nın askeri bölümünden Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın ve eşi Berna Aydın ile diğer ilgililer uğurladı.

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Köln'de coşkulu bekleyiş... Başkan Erdoğan açılış yapacak
Köln'de coşkulu bekleyiş... Başkan Erdoğan açılış yapacak

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bugün bir çalışma kahvaltısında bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Köln kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camisi'nin açılışını yapacak.

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Köln'de coşkulu bekleyiş... Başkan Erdoğan açılış yapacak
Köln'de coşkulu bekleyiş... Başkan Erdoğan açılış yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Eylül perşembe günü geldiği Berlin'de dün Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından askeri törenle karşılanmış, ardından Başbakan Angela Merkel ile görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenlenmişti.

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Köln'de coşkulu bekleyiş... Başkan Erdoğan açılış yapacak
Köln'de coşkulu bekleyiş... Başkan Erdoğan açılış yapacak

Dün akşam da Steinmeier ve eşi Elke Büdenbender, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın onuruna yemek vermişti.

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Köln'de coşkulu bekleyiş... Başkan Erdoğan açılış yapacak
Köln'de coşkulu bekleyiş... Başkan Erdoğan açılış yapacak
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Köln'de coşkulu bekleyiş... Başkan Erdoğan açılış yapacak
Köln'de coşkulu bekleyiş... Başkan Erdoğan açılış yapacak
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