HaberlerGaleriKraliçe Elizabeth'in uzun yaşam sırrı ortaya çıkmıştı! 94 yaşındaki Kraliçe Elizabeth ile ilgili son dakika gelişmesi
Kraliçe Elizabeth'in uzun yaşam sırrı ortaya çıkmıştı! 94 yaşındaki Kraliçe Elizabeth ile ilgili son dakika gelişmesi
94 yaşında olmasına rağmen oldukça sağlıklı görünen Kraliçe Elizabeth, coronavirüs salgınının ortaya çıkmasının ardından işlerini Kraliyet Konutu'ndan dijital ortamda sürdürme kararı almıştı. Edinilen son dakika haber göre, İngiltere Kraliçesi Elizabeth 7 ay sonra ilk kez konutundan çıktı. Kraliçe Elizabeth'in maske kullanmaması dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 16.10.2020
13:17
Güncelleme Tarihi: 16.10.2020
16:00
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