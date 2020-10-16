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'in uzun yaşam sırrı ortaya çıkmıştı! 94 yaşındaki Kraliçe Elizabeth ile ilgili son dakika gelişmesi

94 yaşında olmasına rağmen oldukça sağlıklı görünen , coronavirüs salgınının ortaya çıkmasının ardından işlerini Kraliyet Konutu'ndan dijital ortamda sürdürme kararı almıştı. Edinilen son dakika haber göre, İngiltere Kraliçesi Elizabeth 7 ay sonra ilk kez konutundan çıktı. Kraliçe Elizabeth'in maske kullanmaması dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 16.10.2020 13:17 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020 16:00
Kraliçe Elizabeth'in uzun yaşam sırrı ortaya çıkmıştı! 94 yaşındaki Kraliçe Elizabeth ile ilgili son dakika gelişmesi

Kraliçe II. Elizabeth, 7 ay sonra ilk resmi ziyareti için konutundan ayrıldı. Kraliçe, maskesiz şekilde torunu ile Porton Down Savunma Bilim ve Teknoloji Laboratuvarı'nı ziyaret etti.

Kraliçe Elizabeth'in uzun yaşam sırrı ortaya çıkmıştı! 94 yaşındaki Kraliçe Elizabeth ile ilgili son dakika gelişmesi

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle işlerini Kraliyet Konutu'ndan dijital ortamda sürdüren Kraliçe II. Elizabeth, 7 ay sonra ilk resmi ziyareti için dışarı çıktı

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Kraliçe Elizabeth'in uzun yaşam sırrı ortaya çıkmıştı! 94 yaşındaki Kraliçe Elizabeth ile ilgili son dakika gelişmesi

Porton Down Savunma Bilim ve Teknoloji Laboratuvarı'na ziyaret gerçekleştiren Kraliçe'ye torunu eşlik etti. Helikopterle ülkenin gizli bilimsel ve kimyasal silah çalışmalarının yürütüldüğü laboratuvara gelen Kraliçe II. Elizabeth, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında görev alan bilim adamlarıyla da tanıştı.

Kraliçe Elizabeth'in uzun yaşam sırrı ortaya çıkmıştı! 94 yaşındaki Kraliçe Elizabeth ile ilgili son dakika gelişmesi

MASKE TAKMAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal mesafe kuralına uyulduğu gözlemlenen ziyarette Kraliçe'nin maske takmaması ise dikkat çekti. Söz konusu ziyaret öncesi görevlilere Covid-19 testi yapıldığı belirtildi.

Kraliçe Elizabeth'in uzun yaşam sırrı ortaya çıkmıştı! 94 yaşındaki Kraliçe Elizabeth ile ilgili son dakika gelişmesi

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth 94 yaşına rağmen hala çok sağlıklı gözüküyor. Tahtta en uzun süre kalan isim olan sadece sağlığı iyi olduğu için değil aynı zamanda profesyonel tıbbi yardım aldığı için kendini iyi hissediyor. Kraliyet ailesinin en yaşlı üyesi olan Kraliçe Elizabeth'i kameralar karşısında olduğu kadarıyla tanısak da aile içindeki bazı huyları oldukça şaşırtıcı. Peki Kraliçe Elizabeth'in uzun yaşam sırrı ne? İşte merak edenler için Kraliçe Elizabeth'in uzun yaşamasının sırrı ve Kraliçe Elizabeth' in hayatına dair ilginç bilgiler...

Kraliçe Elizabeth'in uzun yaşam sırrı ortaya çıkmıştı! 94 yaşındaki Kraliçe Elizabeth ile ilgili son dakika gelişmesi

94 yaşında olan ve uzun süre tahtta kalan Kraliçe'nin yaşına rağmen sağlıklı görünüşü herkesin dikkatini çekmekte.

Kraliçe Elizabeth'in uzun yaşam sırrı ortaya çıkmıştı! 94 yaşındaki Kraliçe Elizabeth ile ilgili son dakika gelişmesi

Gıda konusuna gelindiğinde 94 yaşındaki Kraliçe'nin neyi sevip neyi sevmediği bilmek çok şaşırtıcı olmasa gerek...

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