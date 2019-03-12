Kubbetu's Sahra'ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın imamlarına ve görevlilerine saldırdı, Harem-i Şerif'in bazı kapılarını kapattı, gençleri gözaltına aldı. Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail polisinin, polis noktasına yanıcı madde atıldığı iddiası ile Mescid'i Aksa'ya baskın düzenlediğini ve Kubbetu's Sahra ile Mescid-i Aksa'da görevli imamları Harem-i Şerif'in dışına çıkardığını duyurdu. WAFA, İsrail polisinin içeride bulunan kadın ve çocukların da bulunduğu kalabalığı zorla dışarı çıkardığını; 3 genci gözaltına aldığını yazdı. WAFA, polislerin Harem-i Şerif'in kapılarını da kapadığını duyurdu. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Sözcüsü Firas Dibs basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İsrail polislerinin, Mescid-i Aksa'nın içindeki Kubbetu's Sahraya baskın düzenleyerek, Harem-i Şerif'in imamlarına, görevlilerine ve ibadet için içeride bulunanlara saldırdığını belirtti. Dibs, Kudüs Şeriat Mahkemesi Başkanı ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkadısı Şeyh Vasıf el-Bekri ile Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani'nin de İsrail polisi tarafından darbedildiğini kaydederek, Mescid-i Aksa'da gerilimin tırmandığını belirtti.