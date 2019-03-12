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Kubbetu's Sahra'ya baskını

Kubbetu's Sahra'ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın imamlarına ve görevlilerine saldırdı, Harem-i Şerif'in bazı kapılarını kapattı, gençleri gözaltına aldı.

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Giriş Tarihi: 12.03.2019 16:35 Güncelleme Tarihi: 12.03.2019 16:37
Kubbetu's Sahra'ya İsrail baskını
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Kubbetu's Sahra'ya İsrail baskını

resmi haber ajansı WAFA, polisinin, polis noktasına yanıcı madde atıldığı iddiası ile Mescid'i Aksa'ya baskın düzenlediğini ve Kubbetu's Sahra ile 'da görevli imamları 'in dışına çıkardığını duyurdu. WAFA, İsrail polisinin içeride bulunan kadın ve çocukların da bulunduğu kalabalığı zorla dışarı çıkardığını; 3 genci gözaltına aldığını yazdı.

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Kubbetu's Sahra'ya İsrail baskını

WAFA, polislerin 'in kapılarını da kapadığını duyurdu.

Kubbetu's Sahra'ya İsrail baskını

Sözcüsü Firas Dibs basın mensuplarına yaptığı açıklamada, polislerinin, 'nın içindeki Kubbetu's Sahraya baskın düzenleyerek, 'in imamlarına, görevlilerine ve ibadet için içeride bulunanlara saldırdığını belirtti.

Kubbetu's Sahra'ya İsrail baskını

Dibs, Kudüs Şeriat Mahkemesi Başkanı ve Başkadısı Şeyh Vasıf el-Bekri ile Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani'nin de polisi tarafından darbedildiğini kaydederek, Mescid-i Aksa'da gerilimin tırmandığını belirtti.

Kubbetu's Sahra'ya İsrail baskını
Kubbetu's Sahra'ya İsrail baskını
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