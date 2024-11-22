Kural tanımaz İsrail’den katliam üstüne katliam! BM uyarılarının hiçbir işe yaramadığı bir kez daha gün yüzüne çıktı

ABD'DEN 4. KEZ VETO

15 üyeli BMGK'da, 10 seçilmiş üye olan Cezayir, Ekvador, Guyana, Malta, Mozambik, Güney Kore, Sierra Leone, Japonya, Slovenya ve İsviçre tarafından sunulan karar tasarısı oylamaya sunuldu. Ancak ABD bir kez daha karar tasarısını veto etti. Diğer 14 üye tasarı için "evet" oyu kullandı.