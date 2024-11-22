Giriş Tarihi: 22.11.2024 06:04
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024
07:41
Kural tanımaz İsrail’den katliam üstüne katliam! BM uyarılarının hiçbir işe yaramadığı bir kez daha gün yüzüne çıktı
Siyonist İsrail'e karşı Birleşmiş Milletler'in (BM) uyarılarının hiçbir işe yaramadığı bir kez daha gün yüzüne çıktı. BM Genel Kurulu'nda Gazze'de ateşkes oylaması yapılırken, İsrail ordusu Filistin, Lübnan ve Suriye'de katliamlarına devam etti. Soykırım finansörü ABD'nin korumaya devam ettiği İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği iki ayrı saldırıda 88 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı. İsrail'in Lübnan'daki saldırılarında ise 14 kişi ölürken 87 kişi yaralandı.