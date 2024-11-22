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Haberler Galeri Kural tanımaz İsrail’den katliam üstüne katliam! BM uyarılarının hiçbir işe yaramadığı bir kez daha gün yüzüne çıktı
Giriş Tarihi: 22.11.2024 06:04 Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 07:41

Kural tanımaz İsrail’den katliam üstüne katliam! BM uyarılarının hiçbir işe yaramadığı bir kez daha gün yüzüne çıktı

Siyonist İsrail'e karşı Birleşmiş Milletler'in (BM) uyarılarının hiçbir işe yaramadığı bir kez daha gün yüzüne çıktı. BM Genel Kurulu'nda Gazze'de ateşkes oylaması yapılırken, İsrail ordusu Filistin, Lübnan ve Suriye'de katliamlarına devam etti. Soykırım finansörü ABD'nin korumaya devam ettiği İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği iki ayrı saldırıda 88 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı. İsrail'in Lübnan'daki saldırılarında ise 14 kişi ölürken 87 kişi yaralandı.

DIŞ HABERLER
Kural tanımaz İsrail’den katliam üstüne katliam! BM uyarılarının hiçbir işe yaramadığı bir kez daha gün yüzüne çıktı

Katil İsrail ordusunun 412 gündür Gazze Şeridi'ndeki soykırımını seyreden Birleşmiş Milletler (BM), bir kez daha hiçbir işe yaramayan bir kuruluşa dönüştüğünü kanıtladı. Son skandal önceki gün yaşandı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Gazze'de acil ateşkes, esirlerin bırakılması ve açlıktan ölümlerin engellenmesi talep edilen karar tasarısı görüşüldü.

Kural tanımaz İsrail’den katliam üstüne katliam! BM uyarılarının hiçbir işe yaramadığı bir kez daha gün yüzüne çıktı

Bu görüşmeler sürerken ve sonrasında ise siyonist İsrail rejimi, Filistin, Lübnan ve Suriye topraklarında 200'e yakın kişiyi katletti. Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini de İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin çocuklar için mezarlığa dönüştüğünü belirterek yaşanan çaresizliği dile getirdi.

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Kural tanımaz İsrail’den katliam üstüne katliam! BM uyarılarının hiçbir işe yaramadığı bir kez daha gün yüzüne çıktı

ABD'DEN 4. KEZ VETO

15 üyeli BMGK'da, 10 seçilmiş üye olan Cezayir, Ekvador, Guyana, Malta, Mozambik, Güney Kore, Sierra Leone, Japonya, Slovenya ve İsviçre tarafından sunulan karar tasarısı oylamaya sunuldu. Ancak ABD bir kez daha karar tasarısını veto etti. Diğer 14 üye tasarı için "evet" oyu kullandı.

Kural tanımaz İsrail’den katliam üstüne katliam! BM uyarılarının hiçbir işe yaramadığı bir kez daha gün yüzüne çıktı

Bu ABD yönetiminin BMGK'da görüşülen ateşkes tasarısını dördüncü kez veto etmesi oldu. İsrail'in Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü soykırıma şimdiye kadar milyarlarca dolarlık askeri yardım yapan ABD yönetimi sadece BMGK'daki oylamayı veto etmekle kalmadı.

Kural tanımaz İsrail’den katliam üstüne katliam! BM uyarılarının hiçbir işe yaramadığı bir kez daha gün yüzüne çıktı

ABD Senatosu, Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın İsrail'e 20 milyar dolarlık silah satışını durdurmayı amaçlayan tasarısını oyladı. ABD Senatosu, silah satışını durdurmayı öngören 3 ayrı tasarıyı reddetti.

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