Küresel güç savaşı Arktik’e taşınıyor! Grönland neden bu kadar önemli?

BBC'ye göre, Avrupa ülkeleri geç de olsa ortak bir açıklama yayımlayarak Grönland'ın geleceğine yalnızca Grönland halkı ve Danimarka'nın karar verebileceğini vurguladı ve Arktik güvenliğinin NATO çerçevesinde, kolektif biçimde sağlanması gerektiğini bildirdi.

Ancak açıklamada ABD'ye yönelik doğrudan bir eleştirinin yer almaması dikkat çekti. Avrupa başkentlerinde hakim olan hava, Washington'u karşılarına almaktan duyulan derin endişeydi.