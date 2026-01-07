Haberler
Küresel güç savaşı Arktik’e taşınıyor! Grönland neden bu kadar önemli?
Giriş Tarihi: 07.01.2026 10:45
ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı "ulusal güvenlik için zorunlu" ilan edip askeri seçeneği açıkça masaya koyması, NATO ve Avrupa Birliği'nde "eşi görülmemiş" bir krizi tetikledi. Arktik buzlarının erimesiyle birlikte bölge küresel güç savaşının yeni cephesi haline gelirken, Grönland bir anda Washington'dan Moskova'ya, Pekin'den Brüksel'e uzanan büyük bir hesaplaşmanın merkezine oturdu.