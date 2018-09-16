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felaket bölgesi ilan edildi

Giriş Tarihi: 16.09.2018 10:37 Güncelleme Tarihi: 16.09.2018 10:39
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felaket bölgesi ilan edildi
Kuzey Carolina felaket bölgesi ilan edildi

ABD'nin doğu yakasını vuran Florence kasırgasının etkili olduğu Kuzey ve Güney Carolina'da hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

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felaket bölgesi ilan edildi
Kuzey Carolina felaket bölgesi ilan edildi

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin doğu yakasında etkili olan Florence kasırgasının vurduğu 'yı felaket bölgesi ilan etti.

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felaket bölgesi ilan edildi
Kuzey Carolina felaket bölgesi ilan edildi

Florence kasırgası, karaya vardıktan sonra tropik fırtınaya dönüştü ve Carolina kıyılarına saatte 145 kilometrelik şiddetli rüzgarla ulaşan fırtınanın hızı saatte 80 kilometreye geriledi.

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felaket bölgesi ilan edildi
Kuzey Carolina felaket bölgesi ilan edildi

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın 'yı felaket bölgesi ilan ettiği ve gelecek hafta bölgeye ziyaret düzenleyebileceği belirtildi.

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felaket bölgesi ilan edildi
Kuzey Carolina felaket bölgesi ilan edildi

Kuzey ve Güney Carolina'da hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

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felaket bölgesi ilan edildi
Kuzey Carolina felaket bölgesi ilan edildi

Tropik fırtınanın neden olduğu en son ölüm haberi Güney Carolina'da geldi.

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felaket bölgesi ilan edildi
Kuzey Carolina felaket bölgesi ilan edildi

Yetkililer, 62 yaşındaki kadının yola devrilen ağaca çarpması sonucu hayatını kaybettiğini belirtti.

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