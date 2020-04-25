Kuzey Kore lideri Kim Jong öldü iddiası sonrası ABD'den SON DAKİKA açıklaması! "ABD istihbatı da şu an için..."

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un sağlığı hakkında hiç bir şey bilmediklerini kaydeden Pompeo, "Amerikan halkı durumu çok yakından izlediğimizi bilmeli" diye konuştu.

Sağlığı hakkında spekülasyonların olduğu Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un, geçirdiği kalp ameliyatı sonrası durumunun ağır olduğu ve hayatını kaybettiğine yönelik iddialar ortaya atılmıştı. Kuzey Kore yetkililerinden iddialara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.