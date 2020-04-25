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lideri öldü haberi sonrası 'den kritik açıklaması! Kim Jong'un sağlık durumu nasıl; ABD istihbaratı...

lideri Un'un öldüğü iddiası hakkında açıklamaları peş peşe geldi! Kendine has özellikleriyle tanınan Kim Jong hakkında son dakika haberleri üst üste geliyor! Reuters'in iddiasına göre 'den kritik Kuzey Kore hamlesi geldi. Uluslararası basında yer alan 'Kim Jong öldü' iddiası üzerine Çin, derhal müttefik ülkesi olan Kuzey Kore'ye bir heyet gönderdi. Heyetin içinde doktorlar da var. Çin ve Kuzey Kore'de kaynaklar Kim Jong'un sağlık durumu hakkında sessizliğini koruyor. Öte yandan Dışişleri Bakanı Pompeo'dan son dakika Kim Jong açıklaması geldi!

Giriş Tarihi: 25.04.2020 13:09 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 13:12
Kuzey Kore lideri Kim Jong öldü iddiası sonrası ABD'den SON DAKİKA açıklaması! ABD istihbatı da şu an için...

Kuzey Kore lideri Kim Jong öldü iddiası sonrası ABD'den SON DAKİKA açıklaması! "ABD istihbatı da şu an için..."

Kalbinde olan sıkıntı yüzünden kalp ameliyatı olan ve yoğun bakımda olduğu bildirilen lideri 'un öldüğü iddiası sosyal medyada en çok paylaşılan konular arasında yer aldı. Bazı kaynaklar Kim'in hastalığını corona virüse dayandırdı. "Kim Jong Un öldü mü?" sorusu dün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer adı; resmi kaynaklardan açıklama gelmese de bilgisine göre apar topar Kuzey Kore'ye bir heyet gönderdi!

Kuzey Kore lideri Kim Jong öldü iddiası sonrası ABD'den SON DAKİKA açıklaması! ABD istihbatı da şu an için...

Kuzey Kore lideri Kim Jong öldü iddiası sonrası ABD'den SON DAKİKA açıklaması! "ABD istihbatı da şu an için..."

ABD'DEN SON DAKİKA KİM JONG AÇIKLAMASI!

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo; 'un öldüğü iddiaları üzerine "'nin başına kim gelirse gelsin 'nin hedefleri değişmez." dedi.

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Kuzey Kore lideri Kim Jong öldü iddiası sonrası ABD'den SON DAKİKA açıklaması! ABD istihbatı da şu an için...

Kuzey Kore lideri Kim Jong öldü iddiası sonrası ABD'den SON DAKİKA açıklaması! "ABD istihbatı da şu an için..."

ABD İSTİHBARATI DA TEYİT ETTİREMEDİ!

istihbaratından bir yetkili şu ifadeleri kullandı; " lideri Kim'in sağlık sorunları olduğu biliniyor, ancak ciddi şekilde hasta olduğu bilgileri geliyor. Kim'in tekrar görevine geri döneceği konusunda hiçbir bilgim yok"

Kuzey Kore lideri Kim Jong öldü iddiası sonrası ABD'den SON DAKİKA açıklaması! ABD istihbatı da şu an için...

Kuzey Kore lideri Kim Jong öldü iddiası sonrası ABD'den SON DAKİKA açıklaması! "ABD istihbatı da şu an için..."

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo katıldığı bir televizyon programında, Lideri Un'un sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. Pompeo, Kuzey Kore'nin başına kim gelirse gelsin ABD'nin hedeflerinin değişmeyeceğini belirterek, ABD'nin Kuzey Kore'yi nükleer silahlardan arındırma çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong öldü iddiası sonrası ABD'den SON DAKİKA açıklaması! ABD istihbatı da şu an için...

Kuzey Kore lideri Kim Jong öldü iddiası sonrası ABD'den SON DAKİKA açıklaması! "ABD istihbatı da şu an için..."

İki ülke arasında yarım yüzyıldan fazladır yaşanan anlaşmazlıkların ardından Başkanı Donald Trump ve lideri Kim arasında tarihi zirvelerin düzenlendiğini ve kendisinin de 2018'de dört kez Kuzey Kore'ye gittiğini belirten Pompeo, "Kuzey Kore nükleer silahlardan vazgeçerse, Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Kore halkına daha parlak bir gelecek sağlayacaktır" dedi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong öldü iddiası sonrası ABD'den SON DAKİKA açıklaması! ABD istihbatı da şu an için...

Kuzey Kore lideri Kim Jong öldü iddiası sonrası ABD'den SON DAKİKA açıklaması! "ABD istihbatı da şu an için..."

lideri Un'un sağlığı hakkında hiç bir şey bilmediklerini kaydeden Pompeo, "Amerikan halkı durumu çok yakından izlediğimizi bilmeli" diye konuştu.

Sağlığı hakkında spekülasyonların olduğu Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un, geçirdiği kalp ameliyatı sonrası durumunun ağır olduğu ve hayatını kaybettiğine yönelik iddialar ortaya atılmıştı. Kuzey Kore yetkililerinden iddialara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong öldü iddiası sonrası ABD'den SON DAKİKA açıklaması! ABD istihbatı da şu an için...

Kuzey Kore lideri Kim Jong öldü iddiası sonrası ABD'den SON DAKİKA açıklaması! "ABD istihbatı da şu an için..."

ABD İstihbaratı da bilgi alamıyor

istihbaratından bir yetkili ABD basınına yaptığı açıklamada, " lideri Kim'in sağlık sorunları olduğu biliniyor, ancak ciddi şekilde hasta olduğu bilgileri geliyor. Kim'in tekrar görevine geri döneceği konusunda hiçbir bilgim yok" dedi.

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