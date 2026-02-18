Haberler
Kuzey Kore’de kanlı hesaplaşma: Kim Jong-un ölmeden taht kavgası alevlendi! En güçlü iki isim karşı karşıya geldi
Giriş Tarihi: 18.02.2026 13:29
Gözler Pyongyang'da… Kuzey Kore lideri Kim Jong-un henüz resmi bir veliaht ilan etmeden hanedan içinde güç dengesi sarsıldı. Bir yanda genç kızı Kim Ju Ae, diğer yanda rejimin en güçlü ikinci ismi olan kız kardeşi Kim Yo Jong. Uzmanlara göre belirsiz bir halefiyet süreci, aile içi tasfiye ve hatta infazlara kadar varabilecek kanlı bir hesaplaşmanın kapısını aralayabilir.