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Giriş Tarihi: 29.06.2026 09:56

Kuzey Kore'nin 'füze' hamlesine Güney Kore'den yanıt! Kim Jong-un yeni silahları bizzat yerinde incelemişti

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yeni füze/roketatar sistemlerinin testlerini bizzat denetleyerek askeri bir hamle yapması ve başarılı sonuçlardan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirmesinin ardından Güney Kore'den dikkat çeken bir mesaj geldi. Güney Kore ABD ile yakın işbirliği vurgusu yaptı.

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Kuzey Kore’nin ’füze’ hamlesine Güney Kore’den yanıt! Kim Jong-un yeni silahları bizzat yerinde incelemişti

Güney Kore, Kuzey Kore'nin son füze denemelerine ilişkin ABD ile yakın koordinasyon ve bilgi paylaşımını sürdürdüğünü bildirdi. Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanlığı Sözcüsü Lee Kyung-ho, Kuzey Kore'nin 25 Haziran'da yaptığı füze denemeleri hakkında açıklama yaptı.

Kuzey Kore’nin ’füze’ hamlesine Güney Kore’den yanıt! Kim Jong-un yeni silahları bizzat yerinde incelemişti

Lee, Güney Kore ile ABD'nin Kuzey Kore tarafından fırlatılan çok sayıda füzeyi gerçek zamanlı olarak tespit edip izlediğini belirterek, "Her türlü olasılığa karşı ABD ile yakın koordinasyon içinde hareket ettik." ifadesini kullandı.

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Kuzey Kore’nin ’füze’ hamlesine Güney Kore’den yanıt! Kim Jong-un yeni silahları bizzat yerinde incelemişti

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Lee, iki ülke arasındaki bilgi paylaşımı ve koordinasyon mekanizmasının kesintisiz şekilde işlediğini vurguladı.

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Kuzey Kore’nin ’füze’ hamlesine Güney Kore’den yanıt! Kim Jong-un yeni silahları bizzat yerinde incelemişti

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, çok namlulu roketatar ve diğer yeni silahların test edilmesini izlemişti.

Kuzey Kore’nin ’füze’ hamlesine Güney Kore’den yanıt! Kim Jong-un yeni silahları bizzat yerinde incelemişti

Çoklu roketatar, taktik balistik füzeler için savaş başlıkları, geniş menzilli füzelerin hedef tutturma kapasitesi testlerini denetleyen Kim, test sonuçlarından duyduğu memnuniyeti dile getirmişti.

Kuzey Kore’nin ’füze’ hamlesine Güney Kore’den yanıt! Kim Jong-un yeni silahları bizzat yerinde incelemişti
Kuzey Kore’nin ’füze’ hamlesine Güney Kore’den yanıt! Kim Jong-un yeni silahları bizzat yerinde incelemişti
Kuzey Kore’nin ’füze’ hamlesine Güney Kore’den yanıt! Kim Jong-un yeni silahları bizzat yerinde incelemişti
Kuzey Kore’nin ’füze’ hamlesine Güney Kore’den yanıt! Kim Jong-un yeni silahları bizzat yerinde incelemişti
#GÜNEY KORE

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