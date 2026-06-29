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Kuzey Kore'nin 'füze' hamlesine Güney Kore'den yanıt! Kim Jong-un yeni silahları bizzat yerinde incelemişti
Giriş Tarihi: 29.06.2026 09:56
Kuzey Kore'nin 'füze' hamlesine Güney Kore'den yanıt! Kim Jong-un yeni silahları bizzat yerinde incelemişti
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yeni füze/roketatar sistemlerinin testlerini bizzat denetleyerek askeri bir hamle yapması ve başarılı sonuçlardan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirmesinin ardından Güney Kore'den dikkat çeken bir mesaj geldi. Güney Kore ABD ile yakın işbirliği vurgusu yaptı.