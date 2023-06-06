LGBT lobisinin çabaları boşa çıktı! Twitter olay belgeselin sansürünü kaldırdı istifalar peş peşe geldi!

Küresel sermayeyi adeta esir alan LGBT lobisi, sosyal medyanın her alanını sardı. Dijital platformları ve sosyal medyayı etkin şekilde kullanan LGBT lobisi, kendi propagandalarını yapmayan içeriklerin yayınlanmasına ise karşı çıkıyor. Son olarak LGBT lobisinin baskıları nedeniyle hiçbir dijital platformda yer verilmeyen, kadın ve erkek olmak üzere sadece 2 cinsiyetin var olduğunun anlatıldığı "Kadın Nedir?" isimli belgeselin tüm engelleme çabalarına rağmen Elon Musk'ın kararıyla Twitter'da yayınlanması, istifaları da beraberinde getirdi.