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Giriş Tarihi: 03.03.2025 10:40 Güncelleme Tarihi: 03.03.2025 10:47

Londra zirvesinin perde arkası: Trump’ın Ukrayna resti AB’yi sarstı! Çaresiz Avrupa son çırpınışta!

Cuma günü Oval Ofis'te, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında geçen sert bir tartışmaya sahne oldu. İki liderin görüşmesinin fiyaskoyla sonuçlanması Avrupa'yı panikletti. Avrupalı liderler, transatlantik ittifakta çatlaklar oluşmasıyla kıtanın geleceğini kurtarmak için harekete geçti. İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve diğer liderler, Londra'da düzenlenen bir güvenlik zirvesinde son bir umutla Kiev ile Washington arasındaki buzları eritmek için yeni bir plan geliştirdi.

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Londra zirvesinin perde arkası: Trump’ın Ukrayna resti AB’yi sarstı! Çaresiz Avrupa son çırpınışta!

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve diğer Avrupalı liderler, Londra'daki bir güvenlik zirvesini Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı desteği göstermek için kullandı. Ancak Bloomberg'e göre zirvenin perde arkasında Avrupalı liderler, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i, ABD Başkanı Donald Trump ile yeniden masaya oturtmaya çalışıyorlardı.

Londra zirvesinin perde arkası: Trump’ın Ukrayna resti AB’yi sarstı! Çaresiz Avrupa son çırpınışta!

AVRUPA DİPLOMASİSİ KRİZDE

Starmer'dan İtalyan mevkidaşı Giorgia Meloni ve Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a kadar Avrupalı liderler, geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray'da yaşanan fiyaskoyla sonuçlanan çatışmayı düzeltmeye çalışırken hafta sonunu diplomatik bir telaş içinde geçirdi.

Ayrıca Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile doğrudan temasa geçerek Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye yönelik girişimlerinin ardından, kendi savunma kapasitelerini güçlendirme çabalarını hızlandırdılar.

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Londra zirvesinin perde arkası: Trump’ın Ukrayna resti AB’yi sarstı! Çaresiz Avrupa son çırpınışta!

TRUMP İLE ARAYI DÜZELTMEYE ÇALIŞIYORLAR

Bloomberg'e göre liderler, pazar günü Londra'da düzenlenen güvenlik zirvesinin Trump'ı, Avrupa ve Ukrayna ile ilişkilerini sürdürmeye ikna edeceğini ve onun Putin ile barış görüşmelerinde daha fazla ilerlemesini engelleyeceğini umuyor.

Londra zirvesinin perde arkası: Trump’ın Ukrayna resti AB’yi sarstı! Çaresiz Avrupa son çırpınışta!

ABD BAŞKANI'NI İKNA ETMEK İÇİN ASKER KONUŞLANDIRMA GÜNDEMDE

Zirvenin ardından Macron, Le Figaro gazetesine yaptığı açıklamada, bazı ülkelerin Ukrayna'da barış gücü konuşlandırma müzakerelerine fırsat tanımak için bir aylık ateşkes istediğini söyledi. Ancak bir İngiliz yetkili, ateşkes için herhangi bir zaman çizelgesi üzerinde anlaşmaya varılmadığını belirtti.

Londra zirvesinin perde arkası: Trump’ın Ukrayna resti AB’yi sarstı! Çaresiz Avrupa son çırpınışta!

İNGİLTERE'NİN "GÖNÜLLÜLER KOALİSYONU"

İngiltere ve Fransa, Starmer'ın "gönüllüler koalisyonu" olarak adlandırdığı bir yapı oluşturarak, barış gücüne katılacak ülkeleri bir araya getirmeyi ve Kiev'e barışın kalıcılığı konusunda güvence vermeyi amaçlıyor.

Avrupa'daki yetkililere göre, bu iki uzun vadeli ABD müttefiki, Kanada gibi AB üyesi olmayan ülkeler de dahil olmak üzere oluşturulacak "Europe-plus" grubunu Trump'a sunarak onun onayını almaya çalışacak.