Giriş Tarihi: 03.03.2025 10:40
Güncelleme Tarihi: 03.03.2025
10:47
Londra zirvesinin perde arkası: Trump’ın Ukrayna resti AB’yi sarstı! Çaresiz Avrupa son çırpınışta!
Cuma günü Oval Ofis'te, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında geçen sert bir tartışmaya sahne oldu. İki liderin görüşmesinin fiyaskoyla sonuçlanması Avrupa'yı panikletti. Avrupalı liderler, transatlantik ittifakta çatlaklar oluşmasıyla kıtanın geleceğini kurtarmak için harekete geçti. İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve diğer liderler, Londra'da düzenlenen bir güvenlik zirvesinde son bir umutla Kiev ile Washington arasındaki buzları eritmek için yeni bir plan geliştirdi.