Londra zirvesinin perde arkası: Trump’ın Ukrayna resti AB’yi sarstı! Çaresiz Avrupa son çırpınışta!

İNGİLTERE'NİN "GÖNÜLLÜLER KOALİSYONU"

İngiltere ve Fransa, Starmer'ın "gönüllüler koalisyonu" olarak adlandırdığı bir yapı oluşturarak, barış gücüne katılacak ülkeleri bir araya getirmeyi ve Kiev'e barışın kalıcılığı konusunda güvence vermeyi amaçlıyor.

Avrupa'daki yetkililere göre, bu iki uzun vadeli ABD müttefiki, Kanada gibi AB üyesi olmayan ülkeler de dahil olmak üzere oluşturulacak "Europe-plus" grubunu Trump'a sunarak onun onayını almaya çalışacak.