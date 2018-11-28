Lüks içinde yaşıyordu... 'El Chapo' davasında sürpriz gelişme!

Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın davasında çok önemli bir olay yaşandı. ABD'ye toplam 14 milyar dolarlık eroin ve kokain sokmakla suçlanan Guzman, ülkesinde iki kez hapisten kaçtıktan sonra yakalanmıştı. Geçen yıl ABD'ye iade edilen Guzman'ın New York'ta bu ay başlayan davasının dört ay sürmesi bekleniyor. 'El Chapo' (Bücür) lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın yargılandığı davada yeni bir tanık var. Yeni tanık, Guzman'ın yakın arkadaşı ve yardımcısı olduğu belirtilen Miguel Angel Martinez Miguel Angel, Guzman'ın yakalanmadan önceki lüks yaşamını anlattı. Guzman her ay üç özel uçağını gönderip paraları topluyordu ve her uçak 10 milyon dolara kadar nakit taşıyordu. Bu paraların bir kısmı, bavullarla Meksika bankalarına götürülüyor, çalışanlara rüşvet verilerek peso'ya çevriliyordu. Martinez, Guzman'ın bahçesinde vahşi hayvanların dolaştığı malikaneler satın aldığını söyledi.