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Lüks içinde yaşıyordu... '' davasında sürpriz gelişme!

Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın davasında çok önemli bir olay yaşandı.

Giriş Tarihi: 28.11.2018 23:23 Güncelleme Tarihi: 28.11.2018 23:25
Lüks içinde yaşıyordu... 'El Chapo' davasında sürpriz gelişme!

ABD'ye toplam 14 milyar dolarlık eroin ve kokain sokmakla suçlanan Guzman, ülkesinde iki kez hapisten kaçtıktan sonra yakalanmıştı.

Lüks içinde yaşıyordu... 'El Chapo' davasında sürpriz gelişme!

Geçen yıl ABD'ye iade edilen Guzman'ın New York'ta bu ay başlayan davasının dört ay sürmesi bekleniyor.

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Lüks içinde yaşıyordu... 'El Chapo' davasında sürpriz gelişme!

'' (Bücür) lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın yargılandığı davada yeni bir tanık var.

Lüks içinde yaşıyordu... 'El Chapo' davasında sürpriz gelişme!

Yeni tanık, Guzman'ın yakın arkadaşı ve yardımcısı olduğu belirtilen Miguel Angel Martinez

Lüks içinde yaşıyordu... 'El Chapo' davasında sürpriz gelişme!

Miguel Angel, Guzman'ın yakalanmadan önceki lüks yaşamını anlattı.

Lüks içinde yaşıyordu... 'El Chapo' davasında sürpriz gelişme!

Guzman her ay üç özel uçağını gönderip paraları topluyordu ve her uçak 10 milyon dolara kadar nakit taşıyordu. Bu paraların bir kısmı, bavullarla Meksika bankalarına götürülüyor, çalışanlara rüşvet verilerek peso'ya çevriliyordu.

Lüks içinde yaşıyordu... 'El Chapo' davasında sürpriz gelişme!

Martinez, Guzman'ın bahçesinde vahşi hayvanların dolaştığı malikaneler satın aldığını söyledi.

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