Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Macron’a tarihi ayar! Kenya Devlet Başkanı Macron’u adeta sorguya çekti
Giriş Tarihi: 29.06.2023 13:17 Güncelleme Tarihi: 29.06.2023 13:18

Macron’a tarihi ayar! Kenya Devlet Başkanı Macron’u adeta sorguya çekti

Afrika'nın finansal özgürlüğe sahip olması gerektiğini her platformda dile getiren Kenya Devlet Başkanı William Ruto, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u karşısına alarak adeta sorguya çekti.

Macron’a tarihi ayar! Kenya Devlet Başkanı Macron’u adeta sorguya çekti

Afrika ülkelerinin kendi aralarında yaptıkları ticarette ABD dolarını kullanmamaya çağıran Kenya Devlet Başkanı William Ruto, "Afrika ülkeleri neden kendi aralarında yaptığı ticarette dolar kullanmak zorunda? Yerel para birimleriyle ticaret yapabilmeliyiz." dedi.

Macron’a tarihi ayar! Kenya Devlet Başkanı Macron’u adeta sorguya çekti

KENYA'NIN DOLARA BAĞIMLILIĞINI AZALTMAK İSTİYOR

Konu, Fransa'nın başkenti Paris'te en az 40 devlet ve hükümet başkanı iki gün süren Yeni Küresel Finansal Pakt Zirvesi'nde de gündeme geldi.

Kenya Devlet Başkanı Ruto'dan Macron'a IMF ve dolar ayarı | Video

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Macron’a tarihi ayar! Kenya Devlet Başkanı Macron’u adeta sorguya çekti

Zirveye katılan Ruto, Afrika'nın finansal özgürlüğe sahip olması gerektiğini söyledi.

Macron’a tarihi ayar! Kenya Devlet Başkanı Macron’u adeta sorguya çekti

Sık sık Kenya'nın ticaret için dolara olan bağımlılığını azaltma planından bahseden Ruto, küresel finans kuruluşlarını adil politikalara sahip olmaya çağırdı.

Macron’a tarihi ayar! Kenya Devlet Başkanı Macron’u adeta sorguya çekti

ARTIK IMF VE DÜNYA BANKASI İSTEMİYORUZ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u karşısına alarak adeta sorguya çeken Ruto, ayar üstüne ayar verdi.

SON DAKİKA