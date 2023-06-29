Macron’a tarihi ayar! Kenya Devlet Başkanı Macron’u adeta sorguya çekti

Afrika ülkelerinin kendi aralarında yaptıkları ticarette ABD dolarını kullanmamaya çağıran Kenya Devlet Başkanı William Ruto, 'Afrika ülkeleri neden kendi aralarında yaptığı ticarette dolar kullanmak zorunda? Yerel para birimleriyle ticaret yapabilmeliyiz.' dedi. KENYA'NIN DOLARA BAĞIMLILIĞINI AZALTMAK İSTİYOR Konu, Fransa'nın başkenti Paris'te en az 40 devlet ve hükümet başkanı iki gün süren Yeni Küresel Finansal Pakt Zirvesi'nde de gündeme geldi. Kenya Devlet Başkanı Ruto'dan Macron'a IMF ve dolar ayarı | Video Zirveye katılan Ruto, Afrika'nın finansal özgürlüğe sahip olması gerektiğini söyledi. Sık sık Kenya'nın ticaret için dolara olan bağımlılığını azaltma planından bahseden Ruto, küresel finans kuruluşlarını adil politikalara sahip olmaya çağırdı. ARTIK IMF VE DÜNYA BANKASI İSTEMİYORUZ Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u karşısına alarak adeta sorguya çeken Ruto, ayar üstüne ayar verdi. Ruto, 'Artık IMF ve Dünya Bankası istemiyoruz. Yönetimin ve gücün birkaç kişinin elinde olmadığı yeni bir finansal mimariye ihtiyacımız var. Yeni bir eşitler örgütü. İşler ileriye değil, geriye doğru gidiyor. Bizi duymuyorsun.' diye konuştu.