Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Maduro’dan sonra hedefte o isim var: “Şartlarımızı karşılamazsa aynı kaderi paylaşır!”
Giriş Tarihi: 07.01.2026 12:30

Maduro’dan sonra hedefte o isim var: “Şartlarımızı karşılamazsa aynı kaderi paylaşır!”

İngiltere merkezli uluslararası haber ajansı Reuters'a göre, ABD yönetimi, Nicolas Maduro'nun devrilmesinin ardından Venezuela'da kurulması öngörülen geçici düzende kilit rol oynayan güvenlik aktörlerini yakından izliyor. Trump yönetimi, içişleri bakanı Diosdado Cabello'nun iş birliğine yanaşmaması halinde onu potansiyel hedef listesinde üst sıralara koyabileceği mesajını iletti.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
  • ABONE OL
Maduro’dan sonra hedefte o isim var: Şartlarımızı karşılamazsa aynı kaderi paylaşır!

Konuya aşina üç kaynağın aktardığına göre, Trump yönetimi, geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'in ABD taleplerini yerine getirmesine yardımcı olmaması ve ülkede düzeni sağlamaması durumunda, Venezuela'nın sertlik yanlısı içişleri bakanı Diosdado Cabello'yu doğrudan hedef almayı değerlendiriyor.

Maduro’dan sonra hedefte o isim var: Şartlarımızı karşılamazsa aynı kaderi paylaşır!

WASHINGTON'UN ENDİŞESİ: SABOTAJ VE KAOS RİSKİ

Reuters'a konuşan kaynaklardan birine göre, güvenlik güçleri üzerindeki etkisiyle bilinen ve yaygın insan hakları ihlalleriyle suçlanan Cabello, Trump'ın geçiş döneminde istikrarı sağlamak amacıyla güvenmeyi planladığı az sayıdaki Maduro yanlısı isimden biri olarak görülüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Maduro’dan sonra hedefte o isim var: Şartlarımızı karşılamazsa aynı kaderi paylaşır!

Haberde, ABD'li yetkililerin, Cabello'nun baskıcı sicili ve Delcy Rodriguez ile uzun süredir devam eden rekabeti nedeniyle geçiş sürecini sabote edebileceğinden ciddi endişe duyduğu ifade edildi.

Maduro’dan sonra hedefte o isim var: Şartlarımızı karşılamazsa aynı kaderi paylaşır!

Bu nedenle Washington'un, bir yandan Cabello'yu iş birliğine zorlamaya çalıştığı, diğer yandan da nihayetinde onu iktidardan uzaklaştırıp sürgüne göndermenin yollarını değerlendirdiği belirtildi.

Maduro’dan sonra hedefte o isim var: Şartlarımızı karşılamazsa aynı kaderi paylaşır!

CABELLO'YA AÇIK UYARI

Reuters'a göre, ABD'li yetkililer aracı kanallar üzerinden Cabello'ya, direnmesi halinde ABD'nin son operasyonunda yakalanarak "narko-terörizm" suçlamalarıyla New York'a götürülen eski lider Nicolas Maduro'ya benzer bir kaderle karşılaşabileceği mesajını iletti. Yetkililer, Cabello'nun hayatının da risk altında olabileceğini vurguladı.

Maduro’dan sonra hedefte o isim var: Şartlarımızı karşılamazsa aynı kaderi paylaşır!

Haberde ayrıca Cabello'nun etkisiz hale getirilmesinin ciddi riskler barındırdığı belirtildi. Bu adımın, "colectivos" olarak bilinen hükümet yanlısı silahlı motosikletli grupların sokaklara dökülmesine ve Washington'ın özellikle kaçınmak istediği kaotik bir ortamın oluşmasına yol açabileceği ifade edildi.

Maduro’dan sonra hedefte o isim var: Şartlarımızı karşılamazsa aynı kaderi paylaşır!

LİSTEDE BİR DİĞER İSİM: SAVUNMA BAKANI PADRİNO

Analizde, potansiyel hedefler listesinde ayrıca Savunma Bakanı Vladimir Padrino'nun da yer aldığı belirtildi.

Maduro’dan sonra hedefte o isim var: Şartlarımızı karşılamazsa aynı kaderi paylaşır!

Cabello gibi Padrino da ABD'de uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarıyla iddianameyle karşı karşıya ve hakkında milyonlarca dolarlık ödül bulunduğu vurgulandı.

Maduro’dan sonra hedefte o isim var: Şartlarımızı karşılamazsa aynı kaderi paylaşır!

Haberde, ABD'li yetkililerin silahlı kuvvetler üzerindeki komutası nedeniyle Padrino'nun iş birliğini, ülkede bir güç boşluğu oluşmasını önlemek açısından kritik gördüğü belirtildi. Reuters'a konuşan kaynaklar, Padrino'nun Cabello'ya kıyasla daha az ideolojik olduğunu ve kişisel güvenliğini garanti altına alacak bir çıkış yolu ararken ABD çizgisine daha yatkın görüldüğünü aktardı.