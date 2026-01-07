Haberler
Maduro’dan sonra hedefte o isim var: “Şartlarımızı karşılamazsa aynı kaderi paylaşır!”
Giriş Tarihi: 07.01.2026 12:30
İngiltere merkezli uluslararası haber ajansı Reuters'a göre, ABD yönetimi, Nicolas Maduro'nun devrilmesinin ardından Venezuela'da kurulması öngörülen geçici düzende kilit rol oynayan güvenlik aktörlerini yakından izliyor. Trump yönetimi, içişleri bakanı Diosdado Cabello'nun iş birliğine yanaşmaması halinde onu potansiyel hedef listesinde üst sıralara koyabileceği mesajını iletti.