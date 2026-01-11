Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Maduro’yu koruyan güvenlik görevlisi dehşet anlarını anlattı: Gizemli bir silahla saldırdılar!
Giriş Tarihi: 11.01.2026 13:24

Maduro’yu koruyan güvenlik görevlisi dehşet anlarını anlattı: Gizemli bir silahla saldırdılar!

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu koruyan ve hayatta kalan bir güvenlik görevlisi ABD operasyonunun şoke eden ayrıntılarını ilk kez paylaştı. Tanık, radarların sustuğunu, dronların gökyüzünü kapladığını ve tanımlayamadıkları "yoğun bir dalga" sonrası askerlerin yere yığıldığını belirtti. İddiaya göre saldırıda klasik silahlar değil, yüksek teknolojiye dayalı "bilinmeyen bir sistem" kullanıldı.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
  • ABONE OL
Maduro’yu koruyan güvenlik görevlisi dehşet anlarını anlattı: Gizemli bir silahla saldırdılar!

The New York Post gazetesinde yer alan habere göre, ABD'nin 3 Ocak'ta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırdığı operasyonda "yönlendirilmiş enerji silahı" benzeri gizemli bir sistem kullandığı öne sürüldü.

Maduro’yu koruyan güvenlik görevlisi dehşet anlarını anlattı: Gizemli bir silahla saldırdılar!

ABD'NİN VENEZUELA OPERASYONUNDA ŞOKE EDEN DETAY

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in X sosyal medya hesabından Maduro'yu koruyan ve hayatta kalan güvenlik görevlisinin ifadelerini paylaştığı gönderi gündeme damga vurdu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Maduro’yu koruyan güvenlik görevlisi dehşet anlarını anlattı: Gizemli bir silahla saldırdılar!

Tanığın anlatımına göre operasyon, klasik bir askeri çatışmadan çok yüksek teknolojiye dayalı bir "felç etme" süreci şeklinde ilerledi.

Maduro’yu koruyan güvenlik görevlisi dehşet anlarını anlattı: Gizemli bir silahla saldırdılar!

"RADARLAR SUSTU ARDINDAN DRONLAR GELDİ"

Güvenlik görevlisinin ifadesine göre ilk olarak Venezuela güçlerinin tüm radar ve erken uyarı sistemleri eş zamanlı olarak devre dışı kaldı.

Maduro’yu koruyan güvenlik görevlisi dehşet anlarını anlattı: Gizemli bir silahla saldırdılar!

Tanık, "Sebebini anlamadık. Bir anda tüm radarlar kapandı. Sonra çok sayıda drone pozisyonlarımızın üzerinde uçmaya başladı." ifadelerini kullandı.

Güvenlik görevlisinin ifadesine göre, kısa süre sonra helikopter bölgeye geldi ve yaklaşık 20 ABD askeri indirildi.

Maduro’yu koruyan güvenlik görevlisi dehşet anlarını anlattı: Gizemli bir silahla saldırdılar!

"FARKLI BİR TEKNOLOJİYLE GELDİLER"

Tanık, bu askerlerin klasik bir silahlı birlik gibi değil, tamamen farklı bir teknolojiyle donatıldığını belirtti.

Güvenlik görevlisi, "Daha önce karşılaştığımız hiçbir güce benzemiyorlardı. Çok hızlı, çok koordineliydiler. Her biri dakikada yüzlerce mermi atıyormuş gibi bir etki yaratıyordu." ifadelerini kullandı.

Maduro’yu koruyan güvenlik görevlisi dehşet anlarını anlattı: Gizemli bir silahla saldırdılar!

"BAŞIM PATLIYOR SANDIM"

Ancak asıl kırılma noktası bundan sonra yaşandı.

Tanığa göre ABD birlikleri bir noktada tanımlayamadığı bir sistem devreye soktu.

Maduro’yu koruyan güvenlik görevlisi dehşet anlarını anlattı: Gizemli bir silahla saldırdılar!

Güvenlik görevlisi, "Bir şey fırlattılar ya da çalıştırdılar. Ses dalgası gibiydi. Kafamın içi patlıyor sandım." ifadelerini kullandı.

Maduro’yu koruyan güvenlik görevlisi dehşet anlarını anlattı: Gizemli bir silahla saldırdılar!

GÜVENLİK GÖREVLİLERİNDE KORKUNÇ ETKİLER GÖRÜLDÜ

Tanığın ifadelerine göre, bunun hemen ardından Maduro'nun korumalarında toplu olarak burun kanaması, denge kaybı ve hareket edememe, yoğun baş ağrısı ve iç basınç hissi etkileri görüldü. Bazı askerlerde kanlı kusma vakası görüldü.

Maduro’yu koruyan güvenlik görevlisi dehşet anlarını anlattı: Gizemli bir silahla saldırdılar!

Güvenlik görevlisi, "Hepimiz yere yığıldık. Ayağa kalkamadık. Savaşamadık" dedi.

Venezuela İçişleri Bakanlığı, operasyonda yaklaşık 100 güvenlik görevlisinin öldüğünü açıkladı. Ancak bu ölümlerin ne kadarının söz konusu sistemle bağlantılı olduğu bilinmiyor.

Maduro’yu koruyan güvenlik görevlisi dehşet anlarını anlattı: Gizemli bir silahla saldırdılar!

"BU TEKNOLOJİ MEVCUT"

Eski bir ABD istihbarat yetkilisi, tanığın anlattığı belirtilerin "yönlendirilmiş enerji silahlarıyla" kısmen uyumlu olduğunu belirtti.

Maduro’yu koruyan güvenlik görevlisi dehşet anlarını anlattı: Gizemli bir silahla saldırdılar!

Yetkili, "Bu tür sistemler acı, yanma hissi, denge kaybı, geçici felç, hatta kanamaya yol açabilir. Bu teknoloji mevcut." ifadelerini kullandı.