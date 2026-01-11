Haberler
Maduro’yu koruyan güvenlik görevlisi dehşet anlarını anlattı: Gizemli bir silahla saldırdılar!
Giriş Tarihi: 11.01.2026 13:24
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu koruyan ve hayatta kalan bir güvenlik görevlisi ABD operasyonunun şoke eden ayrıntılarını ilk kez paylaştı. Tanık, radarların sustuğunu, dronların gökyüzünü kapladığını ve tanımlayamadıkları "yoğun bir dalga" sonrası askerlerin yere yığıldığını belirtti. İddiaya göre saldırıda klasik silahlar değil, yüksek teknolojiye dayalı "bilinmeyen bir sistem" kullanıldı.