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- hattı açıldı

- hattı açıldı

- bin Abdülaziz, Mekke-Medine arasını yaklaşık 1 saate indirecek Tren projesinin açılışını yaptı

(AA) - 'da Ortadoğu'nun en büyük ulaşım projelerinden sayılan hacılar ve umrecilerin geliş gidişlerini kolaylaştıracak Harameyn Hızlı Tren projesi hayata geçti.

Suudi Arabistan haber ajansına (SPA) göre, bugün Cidde'de Harameyn Hızlı Tren hattının açılışını yapan Kral Selman bin Abdülaziz, Medine bölgesine giden trene bindi.

Suudi Arabistan Ulaştırma Bakanı Nebil bin Muhammed el-Amudi, kutsal topraklara yolculuk edenlere ve vatandaşlara hizmet verecek Harameyn Hızlı Tren hattının açılışını duyurmaktan onur duyduğunu belirterek, "Harameyn Hızlı Treni'nin, Mekke, Cidde, Kral Abdullah Ekonomi Kenti, Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanı ve Medine olmak üzere 5 durağı bulunuyor." dedi.

- Mekke ile Medine arasını yaklaşık 1 saate indirecek

Amudi, Mekke-Medine arasındaki hattın uzunluğunun 450 kilometre olduğunu ve yılda 60 milyon yolcuya hizmet vereceğini ifade etti.

Sanayi bölgeleri, ekonomi şehri, havalimanı ve kent merkezlerini birbirine bağlayacak 450 kilometrelik hızlı tren hattı, kara yoluyla 4 saat süren mesafeyi saatte 300 kilometre hızla 1 saat 20 dakikaya düşürecek. İlk ve son duraklar Mekke ve Medine istasyonları olacak. Çadır mimarisi esas alınan istasyonlar; Mekke'de sarı, Medine yeşil, Cidde'de ise gri renkte tasarlandı.

Suudi Arabistan, geçen yıl 2 milyon 400 bine yakın hacı, 7 milyon civarında da umreciye ev sahipliği yaptı.

AA Dünya galerileri
Giriş Tarihi: 25.09.2018 23:09 Güncelleme Tarihi: 25.09.2018 23:27
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- hattı açıldı
Mekke-Medine hızlı tren hattı açıldı

HACILAR VE UMRECİLERİN YOLCULUĞUNU KOLAYLAŞTIRACAK

'da Ortadoğu'nun en büyük ulaşım projelerinden sayılan hacılar ve umrecilerin geliş gidişlerini kolaylaştıracak Harameyn projesi hayata geçti.

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- hattı açıldı
Mekke-Medine hızlı tren hattı açıldı

BUGÜN AÇILDI

haber ajansına (SPA) göre, bugün 'de Harameyn hattının açılışını yapan bin Abdülaziz, bölgesine giden trene bindi.

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- hattı açıldı
Mekke-Medine hızlı tren hattı açıldı

5 DURAĞI VAR

Ulaştırma Bakanı Nebil bin Muhammed el-Amudi, kutsal topraklara yolculuk edenlere ve vatandaşlara hizmet verecek Harameyn hattının açılışını duyurmaktan onur duyduğunu belirterek, " Treni'nin, , , Kral Abdullah Ekonomi Kenti, Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanı ve olmak üzere 5 durağı bulunuyor." dedi.

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- hattı açıldı
Mekke-Medine hızlı tren hattı açıldı

MEKKE İLE MEDİNE ARASINI YAKLAŞIK 1 SAATE İNDİRECEK

Amudi, - arasındaki hattın uzunluğunun 450 kilometre olduğunu ve yılda 60 milyon yolcuya hizmet vereceğini ifade etti.

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- hattı açıldı
Mekke-Medine hızlı tren hattı açıldı

MEKKE'DE SARI, MEDİNE'DE YEŞİL, CİDDE'DE GRİ

Sanayi bölgeleri, ekonomi şehri, havalimanı ve kent merkezlerini birbirine bağlayacak 450 kilometrelik hattı, kara yoluyla 4 saat süren mesafeyi saatte 300 kilometre hızla 1 saat 20 dakikaya düşürecek. İlk ve son duraklar ve istasyonları olacak. Çadır mimarisi esas alınan istasyonlar; Mekke'de sarı, Medine yeşil, 'de ise gri renkte tasarlandı.

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  • 6
- hattı açıldı
Mekke-Medine hızlı tren hattı açıldı
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