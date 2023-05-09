Merakla beklenen konuşma! Kızıl Meydan’dan dünyaya seslendi: Putin Batı’yı hedef aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin etkinlikte açıklamalarda bulundu. Ülkesine karşı bir savaş sürdürüldüğünü ifade eden Pıtin, "Batılı elitler nefret ile Rusya düşmanlığı saçıyor. Ülkemizi yok etmek istiyorlar" dedi.