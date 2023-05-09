Merakla beklenen konuşma! Kızıl Meydan’dan dünyaya seslendi: Putin Batı’yı hedef aldı

Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyasını yenilgiye uğrattığı 'Zafer Günü'nü kutlamaları Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kızıl Meydan'da gerçekleşti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin etkinlikte açıklamalarda bulundu. Ülkesine karşı bir savaş sürdürüldüğünü ifade eden Pıtin, 'Batılı elitler nefret ile Rusya düşmanlığı saçıyor. Ülkemizi yok etmek istiyorlar' dedi. Putin konuşmasının devamında 'Ukrayna halkı, devlet darbesinin ve Batı'nın niyetlerinin tutsağı olmuş durumda ABD, İngiltere ve Çin'in İkinci Dünya Savaşı'nda üstlendikleri rolleri hatırlıyoruz' dedi. Ukrayna'daki savaşla ilgili de konuşan Putin, 'Ukrayna'daki özel askeri operasyona katılanlar gurur duyuyoruz. Tüm ülke kahramanlarımızı destekliyor' ifadelerinde bulundu. Rusya'da Zafer Günü, her yıl Rus ordusunun silah gücünü sergilediği büyük törenlerle kutlanıyor. Fakat geçen hafta Rusya'yı sarsan bir dizi patlama, İHA saldırısı ve sabotaj eyleminin ardından güvenlik kaygıları nedeniyle bu yılki kutlamaların kapsamı daraltıldı. 'Ölümsüz Alay Yürüyüşü' adıyla düzenlenen, ülkenin dört bir yanından insanların, İkinci Dünya Savaşı'nda kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarıyla yürüdüğü etkinliğin bu yıl yapılmayacağı açıklandı. Bu yılki törenlere Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Belarus lideri Aleksander Lukaşenko ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da katıldı. 1939'da Almanya'nın Polonya'yı işgal etmesiyle başlayan İkinci Dünya Savaşı 1945'te sona ermişti. Savaşta on milyonlarca insan hayatını kaybetmiş, milyonlarca insan da evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. Sovyetler Birliği, savaşta Nazi Almanyasını yenilgiye uğratan ittifakın bir parçasıydı ve muhtemelen savaştan en çok etkilenen ülkeydi. Çünkü savaşın büyük bölümü Rusya topraklarında yaşandı. Mayıs 1945'te Almanya İkinci Dünya Savaşı'nda koşulsuz teslim anlaşması imzalayarak Avrupa'da yenilgiyi kabul etti. Bu belge, kıtadaki savaşı durdurdu. Ama Asya'da Japonya'yla savaş aynı yılın Ağustos ayına kadar sürdü.