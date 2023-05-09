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Giriş Tarihi: 09.05.2023 13:29 Güncelleme Tarihi: 09.05.2023 13:29

Merakla beklenen konuşma! Kızıl Meydan'dan dünyaya seslendi: Putin Batı'yı hedef aldı

Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkenin Zafer Günü etkinliklerinde açıklamalarda bulundu. Kızıl Meydan'da yaptığı konuşmada Putin, Batı'yı hedef alarak "Rusya'yı yok etmek istiyorlar" dedi.

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Merakla beklenen konuşma! Kızıl Meydan’dan dünyaya seslendi: Putin Batı’yı hedef aldı

Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyasını yenilgiye uğrattığı "Zafer Günü"nü kutlamaları Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kızıl Meydan'da gerçekleşti.

Merakla beklenen konuşma! Kızıl Meydan’dan dünyaya seslendi: Putin Batı’yı hedef aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin etkinlikte açıklamalarda bulundu. Ülkesine karşı bir savaş sürdürüldüğünü ifade eden Pıtin, "Batılı elitler nefret ile Rusya düşmanlığı saçıyor. Ülkemizi yok etmek istiyorlar" dedi.

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Merakla beklenen konuşma! Kızıl Meydan’dan dünyaya seslendi: Putin Batı’yı hedef aldı

Putin konuşmasının devamında "Ukrayna halkı, devlet darbesinin ve Batı'nın niyetlerinin tutsağı olmuş durumda ABD, İngiltere ve Çin'in İkinci Dünya Savaşı'nda üstlendikleri rolleri hatırlıyoruz" dedi.

Merakla beklenen konuşma! Kızıl Meydan’dan dünyaya seslendi: Putin Batı’yı hedef aldı

Ukrayna'daki savaşla ilgili de konuşan Putin, "Ukrayna'daki özel askeri operasyona katılanlar gurur duyuyoruz. Tüm ülke kahramanlarımızı destekliyor" ifadelerinde bulundu.

Merakla beklenen konuşma! Kızıl Meydan’dan dünyaya seslendi: Putin Batı’yı hedef aldı

Rusya'da Zafer Günü, her yıl Rus ordusunun silah gücünü sergilediği büyük törenlerle kutlanıyor.

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