Giriş Tarihi: 18.12.2024 10:06
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024
10:06
Meta’dan Filistin skandalı: Facebook’un sansür politikası açığa çıktı! Instagram’dan Arapça çeviri rezaleti
Batılı medya kuruluşlarının Gazze savaşı konusunda taraflı ve iki yüzlü davrandığı sıklıkla gündeme geliyordu. Daha önce bu durumun çeşitli örnekleri görüldü. Bu kez de Meta şirketinin Filistinli haber ajanslarını susturmak için çeşitli kısıtlamalar getirdiği ortaya çıktı. BBC'nin yaptığı araştırma Facebook ve Instagram'ın sansür politikasını gözler önüne serdi.