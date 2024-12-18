Meta’dan Filistin skandalı: Facebook’un sansür politikası açığa çıktı! Instagram’dan Arapça çeviri rezaleti

Sosyal medya, Gazze'nin içinde olan bitenler hakkında daha fazla ses duymak isteyenler için boşluğu doldurdu. Batı Şeria topraklarında faaliyet gösteren Filistin TV, Wafa haber ajansı ve Filistin El-Vatan Haber Ajansı gibi haber kuruluşlarının Facebook sayfaları, dünya çapında birçok kişi için hayati bir haber kaynağı haline geldi.