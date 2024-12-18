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Giriş Tarihi: 18.12.2024 10:06 Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 10:06

Meta’dan Filistin skandalı: Facebook’un sansür politikası açığa çıktı! Instagram’dan Arapça çeviri rezaleti

Batılı medya kuruluşlarının Gazze savaşı konusunda taraflı ve iki yüzlü davrandığı sıklıkla gündeme geliyordu. Daha önce bu durumun çeşitli örnekleri görüldü. Bu kez de Meta şirketinin Filistinli haber ajanslarını susturmak için çeşitli kısıtlamalar getirdiği ortaya çıktı. BBC'nin yaptığı araştırma Facebook ve Instagram'ın sansür politikasını gözler önüne serdi.

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Meta’dan Filistin skandalı: Facebook’un sansür politikası açığa çıktı! Instagram’dan Arapça çeviri rezaleti

BBC News Arabic araştırmasına göre Facebook, Gazze savaşı sırasında Filistinli haber kuruluşlarının hedef kitleye ulaşmasını ciddi şekilde kısıtladı.

Meta’dan Filistin skandalı: Facebook’un sansür politikası açığa çıktı! Instagram’dan Arapça çeviri rezaleti

FACEBOOK VERİLERİ DETAYLICA İNCELENDİ

BBC, Facebook verilerinin kapsamlı bir analizinde, Filistin topraklarındaki haber merkezlerinin Ekim 2023'ten bu yana izleyici etkileşiminde ciddi bir düşüş yaşadığını tespit etti.

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Meta’dan Filistin skandalı: Facebook’un sansür politikası açığa çıktı! Instagram’dan Arapça çeviri rezaleti

INSTAGRAM'DAN TARAFLI DENETLEME

BBC ayrıca sızdırılan belgelerde, Meta'ya ait bir başka platform olan Instagram'ın, Ekim 2023'ten sonrası Filistinli kullanıcı yorumlarını daha sıkı kontrol ettiğini gösteren bilgilere ulaştı.

Meta’dan Filistin skandalı: Facebook’un sansür politikası açığa çıktı! Instagram’dan Arapça çeviri rezaleti

GERÇEKLERİ ANCAK ORADA YAYINLAYABİLİYORLARDI

Gazze savaşının başlangıcından bu yana, bölgeye dışarıdan yalnızca birkaç muhabirin girmesine izin verildi ve onlar da yalnızca İsrail ordusunun refakatinde bunu yapabildi.

Meta’dan Filistin skandalı: Facebook’un sansür politikası açığa çıktı! Instagram’dan Arapça çeviri rezaleti

Sosyal medya, Gazze'nin içinde olan bitenler hakkında daha fazla ses duymak isteyenler için boşluğu doldurdu. Batı Şeria topraklarında faaliyet gösteren Filistin TV, Wafa haber ajansı ve Filistin El-Vatan Haber Ajansı gibi haber kuruluşlarının Facebook sayfaları, dünya çapında birçok kişi için hayati bir haber kaynağı haline geldi.

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