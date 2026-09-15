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Giriş Tarihi: 15.09.2026 16:39

Meta’nın yapay zekasından ‘dehşete düşüren’ olay: Masum bir videodan ailesinin izini sürdü!

Bir annenin çocuğuyla çektiği sıradan video, Meta AI'ın aile hakkında adeta dijital bir dosya çıkarmasıyla kabusa dönüştü. Yapay zeka çocukların doğum bilgilerini ve eski fotoğraflarını ortaya çıkarırken, annenin nerede yaşadığını da bulmaya çalıştı. Meta ise skandalı kabul ederek özelliğin yanlış olduğunu açıkladı.

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Meta’nın yapay zekasından ‘dehşete düşüren’ olay: Masum bir videodan ailesinin izini sürdü!

ABD'nin Utah eyaletinde yaşayan Kalie Robins'in yaşadığı olay, yapay zekanın kişisel veriler ve çocukların mahremiyeti konusunda oluşturabileceği riskleri yeniden gündeme getirdi.

Meta’nın yapay zekasından ‘dehşete düşüren’ olay: Masum bir videodan ailesinin izini sürdü!

META'NIN YAPAY ZEKASINDAN KORKUTAN SORU

Robins, otomobilde kızlarından biriyle şarkı söylediği masum bir videoyu Facebook'ta paylaşmasının ardından Meta AI'ın çocukları hakkında ayrıntılı bilgiler ortaya çıkarmaya başladığını belirtti.

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Meta’nın yapay zekasından ‘dehşete düşüren’ olay: Masum bir videodan ailesinin izini sürdü!

Robins'in aktardığına göre video Facebook'ta paylaşıldıktan sonra Meta AI, arka koltukta oturan kızı hakkında "Kim bu çocuk yolcu?" şeklinde bir soru önerdi.

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Meta’nın yapay zekasından ‘dehşete düşüren’ olay: Masum bir videodan ailesinin izini sürdü!

Bu öneri karşısında şaşkına dönen Robins, bir çocuk hakkında söz konusu sorunun neden yapay zeka tarafından önerildiğini sorguladı. Ancak asıl şaşkınlığı, soruya tıklamasının ardından yaşandı.

Meta’nın yapay zekasından ‘dehşete düşüren’ olay: Masum bir videodan ailesinin izini sürdü!

YILLAR ÖNCESİNİN BİLGİLERİNİ ORTAYA ÇIKARDI

Robins, Meta AI'ın yalnızca videodaki çocukla ilgili bilgi vermekle kalmadığını, iki kızı hakkında yıllar öncesine uzanan kişisel bilgileri bir araya getirdiğini söyledi.

Meta’nın yapay zekasından ‘dehşete düşüren’ olay: Masum bir videodan ailesinin izini sürdü!

Robins'e göre yapay zeka çocukların isimlerini, doğum bilgilerini, fotoğraf ve videolarını ortaya çıkardı.

Meta’nın yapay zekasından ‘dehşete düşüren’ olay: Masum bir videodan ailesinin izini sürdü!

Bu bilgiler arasında Robins'in annesinin yıllar önce paylaştığı bir bebek fotoğrafı ve çocuklardan birinin doğum kilosu gibi ayrıntıların da bulunduğu belirtildi.

Meta’nın yapay zekasından ‘dehşete düşüren’ olay: Masum bir videodan ailesinin izini sürdü!

Robins ayrıca Meta AI'ın yıllar önce sildiğini söylediği başka bir fotoğrafı da karşısına çıkardığını ifade etti.

Meta’nın yapay zekasından ‘dehşete düşüren’ olay: Masum bir videodan ailesinin izini sürdü!

"Bu fotoğrafı yıllar önce sildim" diyen Robins, söz konusu görüntünün uzun süredir profilinde bulunmadığından emin olduğunu söyledi.

Meta’nın yapay zekasından ‘dehşete düşüren’ olay: Masum bir videodan ailesinin izini sürdü!

"NEREDE YAŞADIĞIMI BULMAYA ÇALIŞIYOR"

Olayın en dikkat çeken noktalarından biri ise Meta AI'ın Robins'in nerede yaşadığına ilişkin bir soru önermesi oldu.

Meta’nın yapay zekasından ‘dehşete düşüren’ olay: Masum bir videodan ailesinin izini sürdü!

Robins'in anlatımına göre yapay zeka, "Kalie Robins nerede yaşıyor?" şeklinde bir soru önerdi.

Meta’nın yapay zekasından ‘dehşete düşüren’ olay: Masum bir videodan ailesinin izini sürdü!

Sorunun açılması üzerine Meta AI'ın Robins'in eski ve yeni paylaşımlarını inceleyerek yaşadığı yerlerle bağlantılar kurduğu ve ekranda "Kalie Robins'in konumunu belirleme" ifadesinin gösterildiği belirtildi.

Meta’nın yapay zekasından ‘dehşete düşüren’ olay: Masum bir videodan ailesinin izini sürdü!

Robins, yapay zekanın farklı paylaşımlardan elde ettiği bilgileri bir araya getirerek ailesinin yaşadığı yeri tespit etmeye çalıştığını ifade etti.

Meta’nın yapay zekasından ‘dehşete düşüren’ olay: Masum bir videodan ailesinin izini sürdü!

Üstelik paylaştığı videoda herhangi bir konum bilgisi bulunmadığını belirten Robins, "Facebook'tan ailem hakkında bir profil oluşturmasını istemedim. Çocuğumla arabada şarkı söylediğim bir video paylaştım" diyerek tepki gösterdi.

Meta’nın yapay zekasından ‘dehşete düşüren’ olay: Masum bir videodan ailesinin izini sürdü!

ÇOCUKLARIN HAYATI HAKKINDA DETAY TOPLADI

Robins'in anlatımına göre Meta AI'ın ortaya çıkardığı bilgiler bununla da sınırlı kalmadı.

The New York Post'un aktardığına göre yapay zeka, çocukların ilgi alanları hakkında da ayrıntılar sundu.

Meta’nın yapay zekasından ‘dehşete düşüren’ olay: Masum bir videodan ailesinin izini sürdü!

Kızların sevdiği plajlar ve kitaplar, yaptıkları yürüyüşler gibi bilgilerin yanı sıra yaşlarından hareketle hangi sınıfta olabileceklerine ilişkin çıkarımlarda da bulunduğu belirtildi.

Meta’nın yapay zekasından ‘dehşete düşüren’ olay: Masum bir videodan ailesinin izini sürdü!

Robins, yapay zekanın giderek daha fazla bilgi ortaya çıkarması karşısında korkuya kapıldığını söyledi.

The New York Post'un haberine göre Robins, yaşananları anlatırken hissettiği duyguyu "dehşet" olarak tanımladı.

Meta’nın yapay zekasından ‘dehşete düşüren’ olay: Masum bir videodan ailesinin izini sürdü!

ŞİRKET SKANDALI KABUL ETMEK ZORUNDA KALDI

Yaşananların ardından Meta, Robins'e önerilen soruların uygun olmadığını ve sistemin "hedefi ıskaladığını" kabul etti.

Meta’nın yapay zekasından ‘dehşete düşüren’ olay: Masum bir videodan ailesinin izini sürdü!

Şirket, çocuklarla ilgili bu tür soruların kullanıcıya hiçbir şekilde önerilmemesi gerektiğini belirterek sorunun giderildiğini açıkladı.

Meta’nın yapay zekasından ‘dehşete düşüren’ olay: Masum bir videodan ailesinin izini sürdü!

Buna karşın olay, tek bir masum sosyal medya paylaşımının yapay zeka tarafından farklı kaynaklardaki bilgilerle birleştirilmesi halinde ortaya çıkabilecek mahremiyet risklerini gözler önüne serdi.

Meta’nın yapay zekasından ‘dehşete düşüren’ olay: Masum bir videodan ailesinin izini sürdü!

Bir annenin çocuğuyla çektiği sıradan bir videonun, çocukların doğum bilgilerinden aile fotoğraflarına ve ailenin yaşayabileceği yere kadar uzanan bir bilgi zincirine dönüşmesi tartışma yarattı.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#META #ABD

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