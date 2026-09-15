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Meta’nın yapay zekasından ‘dehşete düşüren’ olay: Masum bir videodan ailesinin izini sürdü!
Giriş Tarihi: 15.09.2026 16:39
Meta’nın yapay zekasından ‘dehşete düşüren’ olay: Masum bir videodan ailesinin izini sürdü!
Bir annenin çocuğuyla çektiği sıradan video, Meta AI'ın aile hakkında adeta dijital bir dosya çıkarmasıyla kabusa dönüştü. Yapay zeka çocukların doğum bilgilerini ve eski fotoğraflarını ortaya çıkarırken, annenin nerede yaşadığını da bulmaya çalıştı. Meta ise skandalı kabul ederek özelliğin yanlış olduğunu açıkladı.