Milyarder sapık Jeffrey Epstein’in korkunç planı: LGBT+P! Adaya varıldığına neler oluyordu?

PEDOFİLİYİ NORMALLEŞTİRMEYE ÇALIŞIYORLAR
"Canlılar dünyasında kadın ve erkek olarak iki cins vardır. Bu iki cins erişkinliğe geldiğinde bir ötekine karşı hem duygusal hem de cinsel bir yönelim sergiler. Karşı cinse yönelik olan bu yönelim heteroseksüel bir yönelim olarak adlandırılır.
Ama özellikle son yüz yıldır hemcinsine karşı olan yönelim ki biz buna homoseksüel ya da eşcinsel yönelik diyoruz, istisnadan bir norm haline getirilmeye çalışıldı. Sapkınlıktan hastalığa, hastalıktan farklılığa, farklılıktan doğallığa doğru bir strateji ile savunuldu, propagandası yapıldı. Uluslararası derneklerle "Siz de bunu doğal kabul edin" diye farklı kültür ve hükümetlere baskı kuruldu.
Epstein adası gösterdi ki eşcinsellik bitti sırada pedofili var. Sıra dışı zenginler eşcinselliği tüketti. Eşcinseller arasında pedofili oranı yüksektir zaten. Yeni ve sıra dışı haz arayışları zenginleri çocuğa yönlendirdi şimdi. Medyayı, dernekleri, fonları elinde tutan bu zenginler tabi ki yaptıkları bu iğrençliği rasyonel bir kılıfa bürümeye çalışacaklar.
Son yıllarda çıkan "pedofili demeyelim, çocuk sevici diyelim çünkü hakaret gibi algılanıyor" ya da "pedofili olmayı onlar seçmedi, bizim ne olacağımızı seçmediğimiz gibi" veya "13 yaşa çocuk diyemeyiz, o da bir birey" gibi cümlelerle zaten daha masum (!) bir kılıfa büründürülmeye çalışılıyordu. Epstein adası bize bu çabanın kimler tarafından fonlandığını gösterdi.
Eğer dikkatli olmazsak gelecekte pedofili de adım adım normalleştirilecek. Bunun için büyük yapılar devreye sokulacak. Eşcinsellikte söylenen "Doğuştan oluyor", "Onların da hakları var" gibi söylemlerle pedofiliye alan açılacak. Bu da çocuklar için büyük bir karanlık demek."
LOGOLAR DA MASUM DEĞİL
Diğer yandan logolar da pek masum sayılmaz. Walt Disney'in logosunda mavi, beyaz çizgili bir şato vardır. Epstein Adası'nda bulunan tapınak da aynı şekilde mavi, beyaz çizgilidir ve birbirlerine çok benzerler. Nickeloeden çizgi film kanalının logosundaki çizimin de Esptein Adası'yla aynı olduğu görülür.