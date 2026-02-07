Milyarder sapık Jeffrey Epstein’in korkunç planı: LGBT+P! Adaya varıldığına neler oluyordu?

Oysa son gelişmeler gösterdi ki, hiç biri komplo teorisi değilmiş. Jeffrey Epstein'in kurduğu ağlar, ölmeden önce ardında bıraktığı dosyalardan çıkanlar ve Epstein adası bu karanlık gerçekleri tüm detaylarıyla dünya kamuoyunun gözleri önüne serdi.

Biz de bu dosyalardan yola çıkarak Epstein'in tüm dünyaya yayılmış büyük ağının çocuklara uzanan kirli elinin izini sürdük. Ortaya çıkan Harvardlı profesörle trans çocuk projesi, pedofiliyi normal bir cinsel yönelim haline getirmek istemesi, LGBT lobilerine verdiği destek, Epstein Adası'nda kurduğu çocuk istismar ağı hepimizin tüylerini diken diken edecek türden...