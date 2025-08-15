MSB’nin açıklamaları İsrail medyasına damga vurdu: Türkiye SDG’yi uyardı! ‘Ankara’nın sabrı tükenmek üzere’

MSB SURİYE ORDUSUNA DESTEK VERECEK

MSB kaynakları ayrıca, Suriye ordusuna destek vermek amacıyla Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası imzalandığını belirtmişti. MSB kaynakları muhtıra hakkında, "Bu imzayla (Suriye ile) iş birliği alanında kayda değer bir adım daha atılmış oldu. Söz konusu muhtıra ile askeri eğitim ve iş birliğinin koordinesi, planlanması, danışmanlık ile bilgi ve tecrübe paylaşımı, savunma ihtiyaçları doğrultusunda askeri teçhizat, silah sistemleri, lojistik malzemeler ve ilgili hizmetlerin tedarikinin sağlanması ve ihtiyaç halinde kullanımına yönelik teknik destek ve eğitim verilmesi hususları hedeflenmiştir." açıklamasında bulunmuştu.