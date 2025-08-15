Giriş Tarihi: 15.08.2025 10:28
Güncelleme Tarihi: 15.08.2025
10:49
MSB’nin açıklamaları İsrail medyasına damga vurdu: Türkiye SDG’yi uyardı! ‘Ankara’nın sabrı tükenmek üzere’
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları yakın zamanda, terör örgütü SDG'nin Şam yönetimi ile imzalanan mutabakata uymadığını ve Türkiye'nin Suriye ordusuna destek vermek amacıyla anlaşma imzaladığını belirtti. MSB'nin açıklamaları İsrail basınına bomba gibi düştü. İsrailli haber kuruluşları, Ankara'nın SDG'ye karşı sabrının tükendiği yorumunu yaptı ve Türkiye ile Suriye arasındaki artan iş birliğinin Tel Aviv yönetimini endişelendirdiğini belirtti.