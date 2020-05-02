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NASA'dan yıllar sonra itiraf geldi! Yeryüzüne düşen UFO...
Geçtiğimiz günlerde tüm dünya Pentagon'un paylaştığı görüntüleri konuştu. Söz konusu videolarda 2004 ile 2015 yılları arasında kaydedilen UFO görüntüleri açık biçimde görülüyor. Pentagon böylece UFO'ların varlığını resmen kabul etmiş oldu. Diğer yandan gözler NASA'ya çevrildi. NASA'nın UFO'lar hakkında yaptığı bir açıklama var, fakat bu açıklama yıllar önce yaşanmış bir olayla ilgili. 16 sene önce Utah Çölü'ne uzay gemisinin düştüğü iddia edilmişti. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi bu konuya açıklık getirdi. Yıllar sonra bakın ne dedi...
Giriş Tarihi: 02.05.2020
13:56
Güncelleme Tarihi: 02.05.2020
14:18
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