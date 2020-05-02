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'dan yıllar sonra itiraf geldi! Yeryüzüne düşen ...

Geçtiğimiz günlerde tüm dünya 'un paylaştığı görüntüleri konuştu. Söz konusu videolarda 2004 ile 2015 yılları arasında kaydedilen görüntüleri açık biçimde görülüyor. Pentagon böylece UFO'ların varlığını resmen kabul etmiş oldu. Diğer yandan gözler 'ya çevrildi. NASA'nın UFO'lar hakkında yaptığı bir açıklama var, fakat bu açıklama yıllar önce yaşanmış bir olayla ilgili. 16 sene önce Utah Çölü'ne gemisinin düştüğü iddia edilmişti. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi bu konuya açıklık getirdi. Yıllar sonra bakın ne dedi...

Giriş Tarihi: 02.05.2020 13:56 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020 14:18
NASA'dan yıllar sonra itiraf geldi! Yeryüzüne düşen UFO...

ABD Ajansı yıllar önce paraşütü açılmadığı için Utah Çölü'ne düşen ve zamanında söylentilerine neden olan Genesis adlı uzay mekiğinin fotoğraflarını yayınladı. NASA web sitesinde fotoğrafı, "Yıl 2004 ve uzaylılar bu işin bir parçası değil" notuyla paylaştı.

NASA'dan yıllar sonra itiraf geldi! Yeryüzüne düşen UFO...

Yapılan açıklamada, Genesis'in 2001 yılında güneşi incelemek için üretilmiş bir robot mekiği olduğu ve 2004 yılında, radarlar ve helikopterlerle takip edildiği ancak paraşütü açılmadığı için, saatte yaklaşık 300 kilometre hızla yere çakıldığı belirtildi.

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NASA'dan yıllar sonra itiraf geldi! Yeryüzüne düşen UFO...

Açıklamada, çakılmaya rağmen, mekikten, normal şartlarda atmosfer tarafından yansıtılacak olan, güneş rüzgarı partikülleri elde edildiğini ve bu partüküllerin incelenecek durumda oldukları ifade edildi.

NASA'dan yıllar sonra itiraf geldi! Yeryüzüne düşen UFO...

Genesis sayesinde güneşin yapısı ve güneş sisteminin farklı bölgelerindeki element dağılımı ve milyarlarca yıl önce güneş ve gezegenlerin nasıl oluştuğu hakkında bilgiler elde edildiği duyuruldu.

NASA'dan yıllar sonra itiraf geldi! Yeryüzüne düşen UFO...

Amerika dışında Rusya'da da 'larla ilgili ilginç olaylar var. Beforeitsnews sitesi Rusya'da yaşanan UFO ve uzaylılarla ilgili bazı olayları bir araya getirip yayınladı.

NASA'dan yıllar sonra itiraf geldi! Yeryüzüne düşen UFO...

Belirtilenlere göre Ruslarla, gri renkli uzaylılar arasındaki ilk temas 1942 yılında gerçekleşti. Rus belgelerine göre bir anlaşma yapılmış.

NASA'dan yıllar sonra itiraf geldi! Yeryüzüne düşen UFO...

Anlaşmanın 23/04 maddesi altında toplantıların gizlilik içinde yürütüldüğü, sınırlı sayıda özel ziyaretçi, önemli gizli ajanların ve yüksek rütbeli askerlerin toplantılara katılabileceği belirtilmiş.

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