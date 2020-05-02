NASA'dan yıllar sonra itiraf geldi! Yeryüzüne düşen UFO...

ABD Uzay Ajansı NASA yıllar önce paraşütü açılmadığı için Utah Çölü'ne düşen ve zamanında UFO söylentilerine neden olan Genesis adlı uzay mekiğinin fotoğraflarını yayınladı. NASA web sitesinde fotoğrafı, "Yıl 2004 ve uzaylılar bu işin bir parçası değil" notuyla paylaştı.