Giriş Tarihi: 03.06.2023 14:25
Güncelleme Tarihi: 03.06.2023
14:27
NATO'ya böyle mi girecekler? İsveç'ten PKK sempatizanlarına izin çıktı...
NATO ittifakına üye olabilmek için Trükiye'nin onayına ihtiyaç duyan İsveç'te skandallar bitmiyor. İsveç'in başkentinde PKK sempatizanlarının eylem yapmasına onay verildi. Stockholm polis sözcüsü Ola Osterling, "Orada bulunan herkesin ifade özgürlüğü de dahil olmak üzere anayasa tarafından korunan haklarını kullanabilmelerini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.