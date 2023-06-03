Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri NATO'ya böyle mi girecekler? İsveç'ten PKK sempatizanlarına izin çıktı...
Giriş Tarihi: 03.06.2023 14:25 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023 14:27

NATO'ya böyle mi girecekler? İsveç'ten PKK sempatizanlarına izin çıktı...

NATO ittifakına üye olabilmek için Trükiye'nin onayına ihtiyaç duyan İsveç'te skandallar bitmiyor. İsveç'in başkentinde PKK sempatizanlarının eylem yapmasına onay verildi. Stockholm polis sözcüsü Ola Osterling, "Orada bulunan herkesin ifade özgürlüğü de dahil olmak üzere anayasa tarafından korunan haklarını kullanabilmelerini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
NATO’ya böyle mi girecekler? İsveç’ten PKK sempatizanlarına izin çıktı...

İsveç skandallarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. İsveç polisinin AFP'ye yaptığı açıklamaya göre ülkede PKK destekçilerinin gerçekleştireceği skandal eyleme onay verildi.

NATO’ya böyle mi girecekler? İsveç’ten PKK sempatizanlarına izin çıktı...

Ankara'nın tüm itirazlarına rağmen İsveç'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşıtı eyleme onay verildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
NATO’ya böyle mi girecekler? İsveç’ten PKK sempatizanlarına izin çıktı...

Stockholm polis sözcüsü Ola Osterling, "Pazar günü orada bulunan herkesin ifade özgürlüğü de dahil olmak üzere anayasa tarafından korunan haklarını kullanabilmelerini sağlayacağız" dedi.

NATO’ya böyle mi girecekler? İsveç’ten PKK sempatizanlarına izin çıktı...

Şehir merkezinde yapılması planlanan gösterinin başlığı "İsveç'te NATO'ya Hayır, Erdoğan Yasalarına Hayır" olacağı belirtildi.

NATO’ya böyle mi girecekler? İsveç’ten PKK sempatizanlarına izin çıktı...

Gösterinin aralarında PKK yanlısı Rojava Komitesi'nin de bulunduğu "NATO'ya Karşı İttifak" tarafından organize edildiği ifade edildi.

SON DAKİKA