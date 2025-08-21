Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Netanyahu'nun yeni Gazze işgal planı çıkmazda: İsrail askerleri tükenmişlik krizinde! 'Görev emrini reddedin' çağrısı
Giriş Tarihi: 21.08.2025 10:16 Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 11:33

Netanyahu’nun yeni Gazze işgal planı çıkmazda: İsrail askerleri tükenmişlik krizinde! ‘Görev emrini reddedin’ çağrısı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze kentine yönelik yeni işgal planı daha ilk aşamasında büyük bir çıkmazla karşı karşıya. Operasyon için on binlerce yedek askerin yeniden cepheye çağrılması planlanıyor ancak Siyonist orduda tükenmişlik ve motivasyon kaybı alarm veriyor. Son anketler askerlerin göreve gitmek istemediğini ortaya koyarken, eski generaller da uyarıyor: "Bazıları bu kez evde kalacak."

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

KANLI PLANIN AŞAMALARI

Plana göre ilk aşamada yaklaşık bir milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, dün sabah Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in kendisine sunduğu Gazze kentini işgal planını onaylamıştı.

Gazze kentini işgal saldırılarına, "Gideon'un Savaş Arabaları II" adı verildiği duyurulmuştu.

OPERASYON İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, akşam saatlerinde düzenlediği basın brifinginde Savunma Bakanlığı'nın Gazze kentinin işgaline ilişkin planları onaylamasının ardından "Gideon'un Savaş Arabaları 2" iki ismini verdikleri saldırılar için çalışmalara başlandığını belirtti.

Gazze'ye yönelik büyük bir saldırının ilk aşamaları şekillenmeye başlarken, İsrail yaklaşan askeri operasyona katılmaları için on binlerce yedek askerini göreve çağırıyor.

Gazze'nin kuzeyinin en büyük şehri olan Gazze kentinin ele geçirilmesi ve işgali, Netanyahu'nun "Hamas'ın son kalelerinden" biri olarak nitelendirdiği bir hamle. Bu operasyon için orduya 60 bin ek yedek askerin çağrılması ve 20 bin askerin görev sürelerinin uzatılması gerekiyor.

İsrail ordusu halihazırda Gazze kentinin eteklerinde bulunuyor. Defrin, çarşamba günü yaptığı açıklamada, bunun daha büyük operasyonun ilk adımları olduğunu bildirdi.

SİYONİST ORDU TÜKENİYOR

Neredeyse iki yıldır süren Gazze'ye yönelik saldırıların sonu görünmezken ve yeni büyük operasyon yaklaşırken, İsrail Genelkurmay Başkanı askerler üzerindeki ek yük konusunda uyarıda bulundu.

Defalarca Gazze'ye çağrılan askerlerde yorgunluk ve tükenmişlik olduğunu söyleyen Genelkurmay Başkanı Zamir, bu endişelerini bu ayın başında güvenlik kabinesine aktardı. Ancak Netanyahu ve koalisyon ortakları, yeni savaş planlarını ilerletmek için bu uyarıları görmezden geldi.

ASKERLER GÖREVE GİTMEK İSTEMİYOR

Kudüs İbrani Üniversitesi bünyesindeki Agam Labs tarafından yapılan yeni bir ankete göre, askerlerin yaklaşık %40'ı hizmet etme motivasyonlarının önemli ölçüde azaldığını, sadece %13'ten biraz fazlası ise motivasyonlarının arttığını belirtti.

Bu bulgular, halkın ezici çoğunluğunun saldırıların bitmesini istediğini gösteren anketlerle de örtüşüyor ve ordunun insan gücü sınırlarına yaklaşabileceğini ortaya koyuyor.

CNN'e göre, askeri liderler, zor durumda kalan orduyu desteklemek için hükümete ultra-Ortodoks erkekleri askere alma çağrısı yaptı. Ancak ultra-Ortodoks toplumunun büyük çoğunluğu askerlik yapmayı reddetti ve onların talebiyle hükümet zorunlu askerlikten geniş kapsamlı bir muafiyet getirmeye çalışıyor.

Savaşın ortasında bu siyasi tartışmanın yaşanması, görev yapan birçok askerin öfkesini artırdı.

"GÖREV EMRİNİ REDDEDİN"

Güvenlik kabinesi yeni operasyonu onayladıktan sonra, İsrail'de hükümetin savaş politikalarına karşı çıkan ve yedek askerlerden oluşan "Rehineler için Askerler" adlı grup, İsrail askerlerine emirleri reddetmeleri için çağrıda bulundu. İsrail ordusu, göreve gelmeyen yedek askerlerin sayısını veya oranlarını açıklamıyor.

"ESİRLER İÇİN ÖLÜM FERMANI"

Son görevi yalnızca bir ay önce sona eren ve artık özellikle Gazze kentinde bir operasyona dönmek istemeyen İsrailli asker Avşalom Zohar Sal, CNN'e yaptığı açıklamada, "Uzun zaman önce bitmesi gereken bu savaşı hâlâ konuşuyor olmamız beni biraz şoke ediyor." ifadelerini kullandı.

Bir yıl önce zihnine giren şüphelerin giderek arttığını ve birimindeki diğer askerlerin de benzer kaygılar taşıdığını belirtiyor.

Sal, "Bence bu karar esirler için ölüm fermanı. Hükümet sürekli bu savaşın iki amacı olduğunu söyledi: Esirleri geri getirmek ve Hamas'ı yenmek. Şimdi ise bize sadece tek bir hedef olduğu söyleniyor; bence bu da ulaşılamaz: Hamas'ı yok etmek. Ama bu bile Hamas'ı yok etmeyecek." ifadelerini kullandı.

"BAZI ASKERLER EVDE KALACAK"

CNN'e göre, İsrail ordusunun nispeten küçük bir aktif gücü bulunuyor ve bu gücün çoğu zorunlu askerlerden oluşuyor. Ülkenin en uzun çatışması haline gelen bu saldırıları sürdürebilmek için İsrail, yedek askerlere güvenmek zorunda. Ancak yeni bir çağrı yapıldığında kaç yedek askerin tekrar Gazze'de görev yapmayı kabul edeceği belirsiz; özellikle de Genelkurmay Başkanı, operasyonun hem askerleri hem de esirleri tehlikeye atabileceği uyarısında bulunmuşken.

Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Dan Halutz, CNN'e verdiği demeçte, tüm yedek askerlerin göreve gitmeyeceğini öngördü.

Halutz, "Bence bazıları evde kalacak. Savaş bir yıl önce bitti," diyerek mevcut planı "mantıksız" olarak nitelendirdi. CNN'e göre, emekli general, açıkça askerleri hizmet etmeyi reddetmeye çağırmaktan kaçındı ama yedek askerlere "vicdanlarına ve kendi kurallarına göre hareket etmelerini" tavsiye etti.