Netanyahu’nun yeni Gazze işgal planı çıkmazda: İsrail askerleri tükenmişlik krizinde! ‘Görev emrini reddedin’ çağrısı

ASKERLER GÖREVE GİTMEK İSTEMİYOR

Kudüs İbrani Üniversitesi bünyesindeki Agam Labs tarafından yapılan yeni bir ankete göre, askerlerin yaklaşık %40'ı hizmet etme motivasyonlarının önemli ölçüde azaldığını, sadece %13'ten biraz fazlası ise motivasyonlarının arttığını belirtti.

Bu bulgular, halkın ezici çoğunluğunun saldırıların bitmesini istediğini gösteren anketlerle de örtüşüyor ve ordunun insan gücü sınırlarına yaklaşabileceğini ortaya koyuyor.