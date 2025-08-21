Giriş Tarihi: 21.08.2025 10:16
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025
11:33
Netanyahu’nun yeni Gazze işgal planı çıkmazda: İsrail askerleri tükenmişlik krizinde! ‘Görev emrini reddedin’ çağrısı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze kentine yönelik yeni işgal planı daha ilk aşamasında büyük bir çıkmazla karşı karşıya. Operasyon için on binlerce yedek askerin yeniden cepheye çağrılması planlanıyor ancak Siyonist orduda tükenmişlik ve motivasyon kaybı alarm veriyor. Son anketler askerlerin göreve gitmek istemediğini ortaya koyarken, eski generaller da uyarıyor: "Bazıları bu kez evde kalacak."