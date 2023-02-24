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Giriş Tarihi: 24.02.2023 11:11 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 11:12

Nobel Enstitüsü listeyi açıkladı! Başkan Erdoğan Nobel'e aday...

Nobel Enstitüsü, 2023 Nobel Barış Ödülü için adayları açıkladı. 212 kişi ve 93 kurumun aday gösterildiği listede Başkan Erdoğan da yer alıyor...

Nobel Enstitüsü listeyi açıkladı! Başkan Erdoğan Nobel’e aday...

Rusya Ukrayna savaşı sürecinde üstlendiği arabuluculuk rolü ve tahıl koridorunun açılmasıyla uluslararası gıda krizinin önüne geçilmesini sağlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Nobel adayları arasında yer aldı.


Nobel Enstitüsü listeyi açıkladı! Başkan Erdoğan Nobel’e aday...

Adaylar arasında Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalni gibi isimler de yer alıyor.

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Nobel Enstitüsü listeyi açıkladı! Başkan Erdoğan Nobel’e aday...

Bu yıl ödül için 10 Aralık'ta Norveç'in başkenti Oslo'da tören düzenlenecek. Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilen isimler, aday gösteren kurumun inisiyatifi dışında 50 yıl boyunca gizli tutuluyor, bu nedenle 305 adayın tamamı kamuoyuyla paylaşılmadı.

Nobel Enstitüsü listeyi açıkladı! Başkan Erdoğan Nobel’e aday...

Ödülü 2022 yılında Belaruslu insan hakları savunucusu Ales Bialiatski, Ukraynalı insan hakları örgütü Center for Civil Liberties ve Rus insan hakları örgütü Memorial birlikte almıştı.

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