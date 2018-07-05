O liste açıklandı... İşte dünyanın en zengin kadınları!

Dizilerde, filmlerde gördüğünüz lüks yaşantılar size abartılı gelebilir. Ancak gerçek hayatta bu servetin çok daha fazlasına sahip insanlar var.



Dünya üzerinde ise en zengin insanların %20'sini kadınlar oluşturuyor. Bu kadınların kimi servetini eşi ya da ailesi dolayısıyla kazanmış, kimi ise kendi çabalarıyla bu zenginliği elde etmiş. Şimdi dünyanın en zengin kadınlarından bazılarını yakından tanıyalım...