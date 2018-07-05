O liste açıklandı... İşte dünyanın en zengin kadınları!

Dünya üzerindeki zengin insanların yüzde yirmisini kadınlar oluşturuyor. İşte dünyanın en zengin kadınları... Dizilerde, filmlerde gördüğünüz lüks yaşantılar size abartılı gelebilir. Ancak gerçek hayatta bu servetin çok daha fazlasına sahip insanlar var. Dünya üzerinde ise en zengin insanların %20'sini kadınlar oluşturuyor. Bu kadınların kimi servetini eşi ya da ailesi dolayısıyla kazanmış, kimi ise kendi çabalarıyla bu zenginliği elde etmiş. Şimdi dünyanın en zengin kadınlarından bazılarını yakından tanıyalım... 25. Shari Arison Babası tarafından kurulan gemi şirketi Carnival Corporation'ın başında olan Shari Arison ABD doğumlu, İsrailli bir iş kadını. Şirketten gelen gelirinin yanı sıra kendi yatırım şirketleri ile İsrail bankalarına ortak. Kişisel serveti ise 5,4 milyar dolar. 24. Marian Ilitch Ünlü pizza zinciri Little Caesars'ın sahibi olan 84 yaşındaki Marian Ilitch'in net serveti 5,3 milyar dolar. 23. Ann Walton Kroenke Ünlü perakende zinciri Wal-Mart'ın varislerinden olan Ann Walton Kroenke 68 yaşında bir girişimci. Kişisel serveti ise 6,5 milyar dolar. 22. Pauline Macmillan Pauline Macmillan, 1865'te kurulan ve birçok alanda faaliyet gösteren Cargill isimli holdingin sadece %9 hissesine sahip olmasına rağmen dünyanın en zenginleri listesinde. Net serveti 7,1 milyar dolar. 21. Wu Yajun Mühendis olan Wu Yajun, kendi çabasıyla zengin olanlardan. Longford isimli inşaat firmasının kurucusu olan Yajun'un kişisel serveti tam olarak 7,1 milyar dolar.