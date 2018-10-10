Operasyon: Kaşıkçı

YİNE DE TÜRKİYE HEDEF ALINIYOR DİYEBİLİRİZ!

Bu, yine de mümkün. Ancak kesin diyemiyoruz. İkinci olarak, Kaşıkçı eğer bilinçli bir şekilde İstanbul'a yönlendirilmiş olsaydı, o halde operasyonun büyük kısmı Türkiye'ye karşı da yapılmış olacaktı. Yine de Türkiye hedef alınıyor diyebiliriz ama Kaşıkçı'nın belgeleri İstanbul'daki konsolosluktan alması olağan akışa ters bir durum değil. Dolayısıyla Türkiye'yi merkeze almanın şu an için bir gereği yok.