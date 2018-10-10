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Operasyon: Kaşıkçı

Aktuel yazarı İdris Kardaş, Suudi gazeteci 'nın 'daki Başkonsolosluğunda ortadan kaybolmasıyla ilgili bir yazı kaleme aldı. Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin önemli bilgiler veren Kardaş, "Cemal Kaşıkçı olayını yaşadığımız bugünlerde hatırlatmak gereği duyduğum bir gelişmeydi bu. Bir ülkenin başbakanını rehin alan zihniyetin, fikirlerini beğenmediği bir gazeteciye neler yapabileceğini düşünmek bile istemiyor insan" dedi.

İşte İdris Kardaş'ın paylaştığı o detaylar...

Giriş Tarihi: 10.10.2018 11:21 Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 11:43
Operasyon: Kaşıkçı

Kasım 2017'de eline tutuşturulan kağıdı sesi titreyerek okuyan ve istifa ettiğini açıklayan Lübnan Başbakanı Hariri, konuşmayı yaptığı Riyad'a alelacele çağrılmıştı. İstifa ettikten sonra günlerce kendisinden haber alınamadı.

Operasyon: Kaşıkçı

MACRON'UN ARAYA GİRMESİ İLE SERBEST BIRAKILMIŞTI

21. yüzyılda 2017 yılında bir ülkenin başbakanı kaybolmuştu. O dönem krizi yerinde görmek için Beyrut'a gitmiş ve şehrin her yerinde "Seninleyiz Hariri" posterleriyle karşılaşmıştım. Muhalefetiyle iktidarıyla herkes Başbakanlarına yapılan bu muameleyi lanetliyor, dönmesi için 'a çağrılar yapıyordu. Lübnan Başbakanı Suudi Arabistan'da rehin tutulmuş ancak Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Riyad ziyaretinde arabulucu olmasıyla 17 gün sonra serbest kalıp ülkesine dönebilmişti.

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Operasyon: Kaşıkçı

BİR ÜLKENİN BAŞBAKANINI REHİN ALAN ZİHNİYET...

olayını yaşadığımız bugünlerde hatırlatmak gereği duyduğum bir gelişmeydi bu. Bir ülkenin başbakanını rehin alan zihniyetin, fikirlerini beğenmediği bir gazeteciye neler yapabileceğini düşünmek bile istemiyor insan.

Kaşıkçı olayında elimizde olan bazı yeni bilgileri birlikte irdeleyelim. Yanlış bilinen bir bilgiyle başlayalım.

Operasyon: Kaşıkçı

RESMİ BELGELERE İHTİYACI VARDI!

Kaşıkçı evlilik işlemleri için 'daydı ve resmi belgelere ihtiyacı vardı. Gerekli belgeyi belgeyi önce Vaşington'daki büyükelçiliğinden istemişti. Ancak bunu telefonla yapmıştı. Telefonda konuştuğu Vaşington'daki büyükelçilik yetkilileri onu halihazırda bulunduğu İstanbul'daki başkonsolosluğa yönlendirmişler.

Operasyon: Kaşıkçı

Basında bu konu, Kaşıkçı'nın ABD'de büyükelçiliğe gittiği şeklinde yer aldı. Ancak aileden ve yakın dostlarından edindiğim bilgi bu belgeyi telefonla istemiş olduğuydu. Bu neden önemli? Çünkü eğer ABD'de olduğu halde büyükelçilikten bu belgeyi alamayıp 'a yönlendirilmiş olsaydı o halde olayın içinde ABD'nin olduğu yada en azından bilgisi olduğunu düşünebilirdik.

Operasyon: Kaşıkçı

YİNE DE TÜRKİYE HEDEF ALINIYOR DİYEBİLİRİZ!

Bu, yine de mümkün. Ancak kesin diyemiyoruz. İkinci olarak, Kaşıkçı eğer bilinçli bir şekilde 'a yönlendirilmiş olsaydı, o halde operasyonun büyük kısmı Türkiye'ye karşı da yapılmış olacaktı. Yine de Türkiye hedef alınıyor diyebiliriz ama Kaşıkçı'nın belgeleri İstanbul'daki konsolosluktan alması olağan akışa ters bir durum değil. Dolayısıyla Türkiye'yi merkeze almanın şu an için bir gereği yok.

Operasyon: Kaşıkçı

Gelelim başka bir yeni bilgiye. Kaşıkçı ilk kez konsolosluğa gittiği 28 Eylül'de evrakların hazırlanması için yeniden gelmesi gerektiği bilgisiyle karşılanıyor. Bu süreçte Kaşıkçı bir toplantı için Londra'ya gidiyor.

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