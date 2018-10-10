Operasyon: Kaşıkçı

Aktuel yazarı İdris Kardaş, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda ortadan kaybolmasıyla ilgili bir yazı kaleme aldı. Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin önemli bilgiler veren Kardaş, "Cemal Kaşıkçı olayını yaşadığımız bugünlerde hatırlatmak gereği duyduğum bir gelişmeydi bu. Bir ülkenin başbakanını rehin alan zihniyetin, fikirlerini beğenmediği bir gazeteciye neler yapabileceğini düşünmek bile istemiyor insan" dedi.
İşte İdris Kardaş'ın paylaştığı o detaylar...